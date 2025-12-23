Creador del videojuego ‘Call of Duty’ muere tras estrellarse en su Ferrari [VIDEO]

Al final de jornada del lunes un crudo video comenzó a hacerse viral. La muerte de Vince Zampella, creador del videojuego ‘Call of Duty’ quedó grabada en video y corriendo como en la espuma en las diferentes redes sociales.

El pasado domingo, el exdirector ejecutivo de la desarrolladora de videojuegos Infinity Ward y director de Respawn Entertainment, propiedad de EA, murió tras estrellar su Ferrari 296 GTS en la autopista Angeles Crest, al norte de Los Ángeles mientras conducía a exceso de velocidad.

Junto a Zampella falleció un acompañante que iba de copiloto. En la grabación hecha por unos ciudadanos en la carretera Angeles Crest Highway, en las montañas al norte de Los Ángeles, se puede ver como el desarrollador conduce a la velocidad y termina estrellándose cerca del hombrillo de la carretera.

El Ferrari acababa de salir de un túnel en la carretera de dos carriles cuando chocó contra una barrera y terminó en llamas con varios de los presentes intentando sacar a Zampella y a su acompañante del vehículo.

The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash



Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire.



Zampella was driving and died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and… pic.twitter.com/k87Mz0XrDe — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

El accidente se reportó alrededor de las 12:45 p.m. en una carretera panorámica al norte de Los Ángeles, en las montañas de San Gabriel. La Patrulla de Caminos de California confirmó lo que las imágenes audiovisuales mostraron.

El automóvil, que circulaba en dirección sur, se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y un pasajero salió despedido. Por su parte, Zampella, quedó atrapado en el incendio del vehículo, según la Patrulla de Caminos de California (CHP).

El creador de videojuegos murió en el lugar del hecho, mientras que su acompañante perdió la vida en el hospital. Así lo informaron las autoridades a NBC4 Investigates.

Zampella tenía 55 años y era cofundador de Respawn Entertainment, con sede en Chatsworth, en 2010. El estudio fue adquirido por el gigante de los videojuegos EA en 2017. Respawn Entertainment es conocido por los videojuegos Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y Stars Wars Jedi: Fallen Order.

Zampella también dirigió un equipo de EA con sede en Playa Vista, responsable de la franquicia de videojuegos Battlefield.



