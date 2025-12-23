Lina Luaces revela que tuvo que ir al hospital en Tailandia antes del Miss Universo

La modelo Lina Luaces, Miss Cuba 2025, reveló que tuvo que acudir al hospital en Tailandia previo a su participación en el certamen Miss Universo, que se celebró el pasado 21 de noviembre en el país asiático.

Luaces, que es hija de la conductora Lili Estefan, ha ido revelando detalles sobre cómo fue su paso por el certamen Miss Universo. La modelo de 23 años confesó en el podcast de Clarissa Molina cuál fue el momento más duro que le tocó vivir en el certamen. Miss Cuba reveló que sufrió una intoxicación alimentaria en los días previos al certamen, por lo que tuvo que acudir al hospital en Tailandia. Otras participantes también se enfermaron.

Según relató en el podcast, a pesar de que se sentía muy mal no quiso que el malestar afectara su participación en el certamen. Es por eso que participó que todas las actividades hasta que la afección se volvió muy fuerte. Incluso confesó que no quería decirle nada a su mamá, quien la acompañó en Tailandia. Sin embargo, Miss República Dominicana, Jennifer Ventura, le contó a Lili Estefan que su hija estaba muy enferma.

“Cogí una bacteria horrible, horrible, horrible, que me pasó el primer día y estuve 10 días así, pero no quería perder la competencia y el día 10 la dominicana (Jennifer Ventura) le dijo a mi mamá: ‘Lina tiene que irse al hospital’. Porque yo no quería decirle a mi mamá”, relató.

Afortunadamente Lina Luaces recibió el tratamiento adecuado y este percance no afectó su participación. Miss Cuba tuvo una gran participación en el Miss Universo al clasificar en el top 12.

Además de la intoxicación alimentaria, Lina Luaces vivió otro momento incómodo durante su participación en el Miss Universo. La modelo contó que sufrió una “deslealtad” por parte de una participante que consideraba su amiga. Luaces aseguró que esta candidata la acusó de tener maquillista personal en su habitación, algo que no está permitido en el Miss Universo.

“Esto me puso un poquito triste porque una que yo consideraba que era mi amiga empezó a decir a todo el mundo que yo tenía maquillistas en mi cuarto. Eso no era cierto“, le contó a la conductora Clarissa Molina.

Aunque no ganó el certamen, Lina Luaces hizo historia como la segunda modelo de raíces cubanas en participar en el certamen luego de que la isla no tuvo una representación en el Miss Universo durante 57 años.

