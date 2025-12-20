Lina Luaces vivió una deslealtad en el Miss Universo: “Consideraba que era mi amiga”

Lina Luaces fue la representante de Cuba en el Miss Universo 2025, realizado en Tailandia, una edición que ha sido una de las más controversiales en toda la historia del certamen de belleza. Ahora bien, la hija de Lili Estefan comentó un difícil momento que vivió cuando estuvo en el hotel con el resto de las participantes.

La modelo agregó que consideraba que muchas de las concursantes eran sus compañeras, pero resulta que difundieron un rumor para perjudicarla, dado que eso no estaba permitido entre ninguna de las participantes del certamen: “Esto me puso un poquito triste porque una que yo consideraba que era mi amiga empezó a decir a todo el mundo que yo tenía maquillistas en mi cuarto. Eso no era cierto“, le contó a la conductora Clarissa Molina.

Lina, pese a la incómoda situación que llegó a vivir con una de sus compañeras del concurso, mencionó que para ella fue primordial quedarse con lo positivo que le dejó la experiencia, no solamente por haber representado a Cuba, que después de tantos años no había podido estar, sino también por lo que vivió con sus padres, quienes, después de su separación en Tailandia, se volvieron a reencontrar.

“Solamente pisar Miss Universo es icónico, y Cuba no había entrado al 12 en muchos años, así que saber que hice historia en tan poco tiempo… no puedo pedir más“, explicó durante la conversación con Molina.

La hija de la presentadora de televisión manifestó que se sintió incómoda debido a las constantes preguntas que le hacían sobre Fátima Bosch, quien además es la nueva Miss Universo. Las interrogantes surgieron debido al inconveniente que se registró en Tailandia cuando el director del Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, la ofendió delante de todas las concursantes y trabajadores del certamen; además, se le acusó de que aparentemente no había salido en defensa de ella y recalcó que eso es falso.

“¡ESO ES TOTALMENTE FALSO! Mi hija Lina fue una de 50 niñas que salió inmediatamente del evento. ¡Mira los videos! Lina estaba vestida de azul. Igual te mando muchos besos, así estés totalmente desinformado. Llevo haciendo prensa casi 40 años y entiendo cuando la gente no tiene la noticia correcta, pero NO INVENTES, por favor”, escribió en Instagram Lili.

Sigue leyendo:

· Lili Estefan, tras la infidelidad de su exesposo, compartió con él y su novia en Tailandia

· Lina Luaces recuerda su participación en el Miss Universo 2025

· Lili Estefan asegura que el Miss Universo se convirtió en “un concurso de quinta”