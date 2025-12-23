Seguro Social 2026: cuándo se cobran los pagos de enero y cuánto aumenta el beneficio

Con la mayoría de los pagos correspondientes a diciembre ya emitidos, y solo una ronda pendiente, la Administración del Seguro Social (SSA) se prepara para poner en marcha su calendario de pagos 2026, que llegará con montos mensuales más altos para millones de beneficiarios.

En octubre, la SSA confirmó un aumento del 2.8 % en los beneficios de jubilación, discapacidad y supervivencia, así como en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Para los jubilados, que representan la mayor parte de los beneficiarios, este ajuste se traducirá en un incremento promedio de $56 dólares mensuales.

Primeros pagos del Seguro Social en 2026

Los primeros en recibir los pagos correspondientes a 2026 serán los beneficiarios del SSI. El depósito de enero se realizará el próximo 31 de diciembre, un día antes de lo habitual, debido a que el 1 de enero es feriado federal.

Además, el pago de SSI correspondiente a febrero de 2026 también llegará de forma anticipada: está programado para el 30 de enero, ya que el 1 de febrero cae en fin de semana.

Calendario de pagos de enero de 2026

De los 70.4 millones de estadounidenses que reciben beneficios del Seguro Social, la mayoría cobrará en enero según el esquema habitual basado en la fecha de nacimiento. En 2026, como el mes comienza en jueves, los pagos de los miércoles se ubican en las fechas más tardías posibles.

Las fechas de pago para beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad son las siguientes:

Viernes 2 de enero : beneficiarios que reciben pagos desde antes de mayo de 1997 y quienes también cobran SSI

: beneficiarios que reciben pagos desde antes de mayo de 1997 y quienes también cobran SSI Miércoles 14 de enero : nacidos entre el 1 y el 10

: nacidos entre el 1 y el 10 Miércoles 21 de enero : nacidos entre el 11 y el 20

: nacidos entre el 11 y el 20 Miércoles 28 de enero: nacidos entre el 21 y el 31

En cuanto al SSI, el calendario queda de la siguiente manera:

Miércoles 31 de diciembre de 2025 : pago correspondiente a enero de 2026

: pago correspondiente a enero de 2026 Viernes 30 de enero de 2026: pago correspondiente a febrero de 2026

¿Cuánto pagan los beneficios del Seguro Social en 2026?

Según los datos más recientes de la SSA, los montos promedio mensuales son los siguientes:

Trabajadores jubilados: $ 2,013.32

Trabajadores con discapacidad: $ 1,588.52

Beneficiarios por supervivencia: $ 1,576.20

Beneficiarios del SSI: $717.90

Estos valores reflejan el impacto del ajuste por costo de vida aplicado para 2026.

Métodos de pago disponibles

La SSA ofrece dos opciones de pago electrónico para recibir los beneficios. Los beneficiarios pueden optar por el depósito directo en una cuenta bancaria o por la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada específicamente para la distribución de pagos federales.

Con el nuevo calendario en marcha y los montos actualizados, los beneficiarios del Seguro Social ya pueden planificar sus finanzas para el inicio de 2026 con mayor previsibilidad.

