Pago del Seguro Social: ¿quién cobra el 24 de diciembre?

Esta semana, los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) se enfrentan a una serie de cambios en la distribución de los pagos de diciembre, debido a una orden ejecutiva que establece el 24 y 26 de diciembre como feriados federales adicionales. Esto ha provocado el cierre temporal de las oficinas físicas del Seguro Social, lo que afectará el acceso a los servicios presenciales por un periodo de cinco días consecutivos.

A pesar de este cierre, el calendario de pagos electrónicos sigue en marcha para asegurar que los ciudadanos reciban sus pagos antes de las festividades navideñas.

A continuación, te presentamos los detalles clave para recibir tus pagos y evitar contratiempos durante este periodo festivo.

Cierre extendido de las oficinas del Seguro Social

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa el 24 de diciembre (Nochebuena) y el 26 de diciembre como feriados federales adicionales, lo que afectará el horario de atención al público en las oficinas del Seguro Social.

Fechas de cierre y reapertura

Suspensión de servicios: Las oficinas del Seguro Social estarán cerradas desde el miércoles 24 de diciembre hasta el domingo 28 de diciembre.

Las oficinas del Seguro Social estarán cerradas desde el miércoles 24 de diciembre hasta el domingo 28 de diciembre. Reapertura: Los servicios presenciales y la atención telefónica personalizada se reanudarán el lunes 29 de diciembre.

Los servicios presenciales y la atención telefónica personalizada se reanudarán el lunes 29 de diciembre. Trámites en línea: El portal “my Social Security” permanecerá operativo, permitiendo a los usuarios consultar su saldo y verificar el estatus de sus pagos. Sin embargo, los procesos que requieran intervención humana, como solicitudes de cambios o ajustes, quedarán pausados hasta el lunes 29 de diciembre.

¿Quiénes recibirán pagos el 24 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la SSA, aquellos que cumplan con ciertos requisitos recibirán su pago el miércoles 24 de diciembre. Este depósito está destinado a:

Fecha de nacimiento: Beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el 21 y el 31 de cualquier mes. Tipo de prestación: Jubilados, sobrevivientes o personas con beneficios por incapacidad que hayan solicitado su ayuda después de mayo de 1997.

Recomendaciones para beneficiarios

Con la acumulación de días festivos, la SSA ha solicitado a los beneficiarios mantener la calma y paciencia. Si tu pago no se recibe en la fecha prevista, te recomendamos:

Esperar tres días hábiles: El plazo de tres días hábiles comenzará a contar a partir del lunes 29 de diciembre. Durante este tiempo, evita contactar a la SSA para consultas innecesarias. Revisar tu cuenta: Es fundamental que los beneficiarios ingresen al portal oficial para revisar su cuenta y confirmar que no haya cambios en la información bancaria o de dirección que puedan haber causado retrasos en el pago.

Sigue leyendo: