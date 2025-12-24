Aislinn Derbez compartió imágenes del funeral de su madre, Gabriela Michel

Aislinn Derbez perdió a su madre, Gabriela Michel, el pasado 24 de noviembre, razón por la cual comenzó a disminuir la cantidad de publicaciones que realizaba a través de las redes sociales. Sin embargo, el pasado martes compartió un carrusel de fotos y, entre ellas, dos son del funeral de su progenitora.

En la foto número 7 se observa a una persona que está ofreciendo unas palabras durante el funeral de la actriz de doblaje, mientras que al fondo se ven algunas coronas con rosas blancas y el ataúd donde reposa el cuerpo. En la imagen número 8 está la actriz, visiblemente conmovida y con el rostro rojo de tanto llorar, mientras su hermano, Vadhir Derbez, la mantiene abrazada.

La actriz añadió que los últimos días le parecieron muy largos por todas las cosas personales que tuvo que atravesar, por lo cual destacó que fueron momentos muy complejos, empezando por el tema de la partida física de su mamá. Se mudó y además pasó por un quirófano, dado que tuvo que ser operada, aunque todavía no ha revelado cuál fue el problema de salud que la llevó hasta un centro de salud.

“Este último mes fue como un año entero en 30 días… En lo personal, muchas cosas difíciles de digerir. La muerte de mi madre, una remodelación, mudanzas; un retiro muy bello de La Magia del Caos, una cirugía que ya no podía postergar más, temas complejos de trabajo y muchas otras capas muy íntimas que no siempre se ven desde fuera. Todo al mismo tiempo. Un torbellino de esos que desconciertan y duelen, pero que te expanden de formas irreversibles”, fue el mensaje que acompañó el post.

Aislinn, a través de su cuenta de Instagram, compartió un comunicado para agradecer por los mensajes que estaba recibiendo por el duelo del fallecimiento de su madre y también agregó la causa que generó el deceso de la actriz de doblaje, pidiendo un poco de respeto en medio de la situación.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, dijo.

