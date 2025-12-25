Afgano sospechoso del ataque a la Guardia Nacional en Washington D.C. enfrenta nuevos cargos federales

Se confirmó formalmente el traslado del caso de Rahmanullah Lakanwal, presunto autor del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional, a un tribunal federal, el cual permitirá a la Fiscalía evaluar la aplicación de la pena capital por el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional ocurrido el pasado 26 de noviembre en la capital del país.

Lakanwal, de 29 años y origen afgano, enfrenta una denuncia federal por delitos con armas de fuego, y según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el acusado mantiene cargos previos por homicidio en primer grado, agresión con intención de matar y posesión de armas durante un delito violento. Lakanwal se había declarado no culpable ante el Tribunal Superior de D.C.

En tal sentido, la fiscal Jeanine Pirro explicó el miércoles que este cambio “garantiza que podamos realizar el análisis serio, deliberado y profundo necesario para determinar si la pena de muerte es apropiada en este caso”. El Tribunal Superior de D.C. no contempla la pena de muerte en su legislación, informó ABC News.

¿Cómo se produjo el ataque?

La Fiscalía describió el incidente como una emboscada contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que patrullaban la ciudad. Ambos recibieron disparos en la cabeza. La víctima, Sarah Beckstrom, de 20 años, murió por las heridas.

Por su parte, el sargento Andrew Wolfe, de 24 años, sobrevivió con heridas graves y, según Pirro, “tiene un largo camino por recorrer en su recuperación”.

La denuncia federal alegó que Lakanwal obtuvo un revólver robado el 14 de noviembre, y presuntamente, el sospechoso convenció al proveedor de que necesitaba el arma para “protección personal mientras trabajaba como conductor de viajes compartidos”. Según documentos judiciales, el acusado viajó desde el estado de Washington hasta D.C. días antes del tiroteo.

Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 tras colaborar con la CIA en Afganistán. Obtuvo asilo en abril del año pasado.

Sigue leyendo:

– Congresistas exigen a Kristi Noem retirar propuesta de “carga pública” por daños a familias migrantes

– Ernest Heinz, actor que apareció en ‘Los Soprano’, fue acusado de 31 cargos tras un tiroteo

– Sentencian a hispano por homicidio del hijo de su novia: tiroteo en Nueva York