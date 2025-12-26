Escenarios Playoffs NFL: 6 equipos pelean por los últimos 3 boletos a postemporada

Con apenas 10 días restantes en la temporada regular de la NFL, la lucha por la postemporada entra en su fase decisiva. 11 de los 14 boletos ya están asegurados y seis equipos pelean por los últimos tres lugares disponibles, lo que mantiene abiertos múltiples escenarios tanto en la AFC como en la NFC.

Panorama general de la NFL

En la NFC, los Detroit Lions quedaron eliminados tras caer 23-10 ante Minnesota en Navidad, resultado que aseguró el pase de Green Bay Packers al menos como comodín.

En la AFC, la victoria de Denver Broncos sobre Kansas City acercó a los Broncos al título del Oeste y al primer sembrado de la conferencia.

Hasta ahora, Philadelphia Eagles es el único equipo con título divisional asegurado, mientras que el resto de las posiciones se definirá en la recta final.

Escenarios de playoffs en la NFC (1 cupo disponible)

Clasificados en la NFC

Eagles (campeón del Este)



Bears



Seahawks



49ers



Rams



Packers (comodín asegurado)

En pelea por el último boleto

Carolina Panthers (8-7)



Tampa Bay Buccaneers (7-8)

NFC South

Panthers clasifican con triunfo ante Seattle y derrota o empate de Tampa Bay.



clasifican con triunfo ante Seattle y derrota o empate de Tampa Bay. Buccaneers necesitan ganar sus dos últimos juegos (Miami y Carolina).

NFC West

Seahawks ganan la división con victoria ante Carolina y tropiezos de Rams y 49ers.



ganan la división con victoria ante Carolina y tropiezos de Rams y 49ers. 49ers aseguran la división y el sembrado No. 1 si vencen a Bears y Seahawks.



aseguran la división y el sembrado No. 1 si vencen a Bears y Seahawks. Rams aún tienen opción, pero deben terminar con mejor récord que Seattle y San Francisco.

Escenarios de playoffs en la AFC (2 cupos disponibles)

Equipos ya clasificados

Patriots



Bills



Jaguars



Chargers



Broncos (virtualmente campeones del Oeste)

Equipos en la pelea

Los Pittsburgh Steelers son uno de los equipos que están en la lucha por la postemporada a la NFL y necesitan al menos una victoria.

Houston Texans (10-5)



Pittsburgh Steelers (9-6)



Indianapolis Colts (8-7)



Baltimore Ravens (7-8)

AFC East

New England asegura la división con victoria ante Jets y derrota o empate de Buffalo.



asegura la división con victoria ante Jets y derrota o empate de Buffalo. Buffalo necesita ganar sus dos juegos y que Patriots pierdan al menos uno.

AFC North

Steelers clasifican con victoria o empate ante Browns, o si Ravens pierden o empatan.



clasifican con victoria o empate ante Browns, o si Ravens pierden o empatan. Ravens necesitan que Pittsburgh pierda con Cleveland y ganar sus dos últimos juegos.

AFC South

Jaguars aseguran la división con triunfo ante Colts y tropiezo de Texans.



aseguran la división con triunfo ante Colts y tropiezo de Texans. Texans clasifican con victoria o empate ante Chargers o derrota/empate de Colts.



clasifican con victoria o empate ante Chargers o derrota/empate de Colts. Colts no pueden ganar la división; requieren derrota de Houston ante Chargers y ganar sus dos últimos partidos para aspirar al comodín.

AFC West

Broncos sellan la división si Chargers pierden o empatan ante Houston.



sellan la división si Chargers pierden o empatan ante Houston. Denver también puede asegurar el No. 1 de la AFC si se combinan derrotas o empates de Chargers, Patriots, Bills y Jaguars.

Sigue leyendo:

Comparten primer tráiler de la película biográfica de John Madden

El brasileño Cairo Santos brilla con los Bears y gana premio en la NFL

NFL anuncia a las estrellas que disputarán el Pro Bowl 2026







