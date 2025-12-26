Rob Kardashian se mudará a una casa de $21.7 millones de dólares en Hidden Hills

La personalidad de televisión Rob Kardashian ahora tendría una nueva residencia valorada en $21.7 millones de dólares, ubicada en Hidden Hills, California. Para poder pagar la propiedad, algunas de sus hermanas tuvieron que solicitar una hipoteca.

La compra de la residencia se hizo a través de LLC vinculada al administrador comercial de la familia, Lou Taylor, y su firma Tri Star. Esta información ha sido compartida por ‘The Sun’.

También aseguran que la hipoteca de poco más de $14 millones de dólares se solicitó a Smartbank y las cuotas le habrían quedado en $107,000 dólares mensuales.

Se dice que el único hombre del clan Kardashian-Jenner se quedó sin hogar luego de que tuviera que dejar la mansión en la misma zona que su madre Kris Jenner puso en venta por $13.5 millones de dólares a inicios del 2025.

El nuevo hogar de Rob Kardashian estaría muy cerca del hogar de la matriarca Kardashian-Jenner y de su hermana Khloé Kardashian.

Por los momentos no se tiene información real sobre quién ha decidido comprar el sitio, si fue la propia Kris Jenner o si fue su hermana Khloé. Lo cierto es que Rob fue el único de la familia que no se hizo tan popular y que no ha logrado formar una fortuna.

Lo que sí ha revelado ‘The Sun’ es que Rob y Khloé son muy unidos, por lo que habría estado quedándose durante una temporada en la mansión de ella, junto con su hija Dream Kardashia.

Por los momentos, no se han compartido muchos detalles sobre la nueva propiedad que han comprado, lo cierto es que su precio y ubicación pueden traducirse en que es una gran casa principal de varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además, la propiedad tendría áreas verdes con terraza, piscina, área de spa y otros espacios para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

