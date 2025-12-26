Yolanda Andrade tras sus problemas de salud: “Quizás esta sea mi última Navidad”

La salud de Yolanda Andrade sigue preocupando a sus seguidores y hace pocos días estuvo hospitalizada. A través de un video compartido en sus redes sociales, dio a conocer que fue internada el pasado 12 de diciembre, pero por fortuna ya se encuentra en su casa con sus seres queridos. Por ello, aprovechó para agradecer a todos aquellos que viajaron para compartir con ella en estas fechas.

“Querido público conocedor, estén donde estén, mis mejores deseos de corazón. Ustedes saben que yo no festejo mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos“, comenzó diciendo en el video.

La conductora mexicana le dio gracias a dos personas que para ella son muy especiales, de las cuales se les acusó de presuntamente haberla secuestrado, según reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante en días anteriores: “Mi sobrino desde Luxemburgo, mi familia de Estados Unidos y de Colombia, gracias por organizar esta cena familiar a mi cuñado Sergio y a mi hermana Marilé”.

A través de ese mismo canal, solicitó a los periodistas que tengan mayor cuidado con la información que están difundiendo. Así recalcó que no está secuestrada, como algunos aseguraron: “Aquí estamos juntos, felices, disfrutando como familia. Les pido a los medios que sean responsables con lo que dicen. Estamos disfrutando la vida de mi hermana y estamos, de verdad, muy felices en estos momentos”.

Yolanda se despidió de una manera bastante especial, pero llamó mucho la atención el hecho de que, debido al deterioro que ha sufrido en las últimas semanas, su salud hace que ella crea que esto se podría tratar de su última Navidad. Pese a que hace semanas dijo que podría durar al menos unos cinco años más, no quiso revelar más detalles de la enfermedad degenerativa que ha estado enfrentando.

La mexicana recalca de forma constante que está consciente de que cada vez le queda menos tiempo de vida y, en medio de lo que su cuerpo le permite, aprovecha para disfrutar todo lo que está a su alcance: “Que Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad. Besos, mi querido Culiacán, público conocedor, no se les olvide que los amo. Quizás esta sea mi última Navidad, así que no se les olvide que los amo”, añadió.

