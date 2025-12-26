El IRS aclara el Crédito Tributario para la prima del seguro médico y esto es lo que necesitas saber

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) actualizó este martes su apartado de preguntas frecuentes sobre el Crédito Tributario para la Prima (PTC en inglés), introduciendo cambios significativos para dar cumplimiento a la ley ‘One Big, Beautiful Bill’ (OBBBA en inglés) y que incluyen aumentos en umbrales de ingresos hasta nuevas reglas de reembolso. Esta información resulta esencial para los contribuyentes que reciben ayuda para su seguro médico.

En un comunicado, el IRS explicó que las nuevas preguntas, incluidas en el apartado Fact Sheet 2025-10 se refieren específicamente a los cambios al Premium Tax Credit que incluye la ‘One Big, Beautiful Bill’.

¿Qué es el Crédito Fiscal para la Prima?

Según el IRS, el Crédito Fiscal para la Prima es un crédito fiscal reembolsable que ayuda a personas y familias elegibles con ingresos bajos o moderados a cubrir el costo de su seguro de salud adquirido a través del Mercado de Seguros de Salud (Health Insurance Marketplace en inglés), también conocido como el Exchange.

¿Qué implican las nuevas preguntas sobre el Crédito Tributario para la Prima?

Estas preguntas se refieren a las nuevas disposiciones sobre el pago de excesos del crédito para las personas que pagan su seguro médico (Obamacare/Marketplace). Estas disposiciones determinan si tendrás que devolver dinero o si recibirás más crédito al hacer tu declaración de impuestos y, para contestar correctamente, debes revisar este apartado si tus ingresos cambiaron durante el año. También contiene las disposiciones relacionadas que ya no se aplican.

Con la aprobación de la Ley OBBBA se aplicó una serie de cambios al Crédito Fiscal para la Prima, incluida la eliminación de las limitaciones al reembolso de pagos adelantados en exceso del Crédito Fiscal para la Prima para los años fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2025.

La actualización de las preguntas frecuentes eliminó información sobre ciertas reglas del Crédito Fiscal Premium que no se aplican después de los años fiscales 2020 y 2021.

También incluye información relevante sobre:

Porcentajes de asequibilidad para 2025 y 2026: El IRS ya determinó los nuevos porcentajes de ingresos ajustados por inflación que se utilizan para determinar si la cobertura médica ofrecida por un empleador se considera “asequible”. Para 2025, el porcentaje es del 9.02%, y para 2026 es del 9.96%. Estos porcentajes son cruciales para determinar la elegibilidad para el PTC.

En septiembre de 2024, el IRS publicó una actualización significativa a las preguntas frecuentes de esta Hoja de Datos e incluye revisiones en secciones clave como ‘Lo básico’, ‘Elegibilidad’ y la ‘Asequibilidad de la cobertura del empleador’. Elegibilidad ampliada temporalmente: Para los años tributarios 2021 a 2025, la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) eliminó temporalmente el límite de ingresos del 400% del nivel federal de pobreza para calificar para el PTC. Esto permite que más contribuyentes con ingresos superiores a este umbral sean elegibles, siempre que cumplan con el resto de los requisitos, aunque se trata de una expansión temporal que está programada para expirar a finales de 2025.

Para los años tributarios 2021 a 2025, la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) eliminó temporalmente el límite de ingresos del 400% del nivel federal de pobreza para calificar para el PTC. Esto permite que más contribuyentes con ingresos superiores a este umbral sean elegibles, siempre que cumplan con el resto de los requisitos, aunque se trata de una expansión temporal que está programada para expirar a finales de 2025. Reconciliación del crédito: El IRS recuerda que los contribuyentes que reciben pagos por adelantado del PTC, deben presentar el Formulario 8962, Crédito Tributario para la Prima (PTC), con su declaración de impuestos para conciliar los pagos por adelantado con el monto final del crédito al que tienen derecho. También advierte que si no se presenta este formulario a tiempo, puede retrasar los reembolsos futuros y afectar la elegibilidad para pagos por adelantado posteriores.

Adicionalmente, señala que los contribuyentes que compraron un plan de salud a través del Mercado de Seguros Médicos deben recibir el Formulario 1095-A, Declaración del Mercado de Seguros Médicos, que contiene la información necesaria para completar el Formulario 8962.

Para obtener la información más reciente, los contribuyentes deben consultar directamente la página oficial del IRS sobre el PTC, , así como las nuevas disposiciones tributarias contenidas en la Ley OBBBA. Finalmente, el IRS recomienda que los contribuyentes que cambiaron sus ingresos durante este año deben notificar al Mercado de Seguros Médicos para ajustar sus pagos adelantados y evitar un saldo adeudado significativo al presentar su declaración de impuestos de 2025 en 2026.

