Cristiano Ronaldo mete doblete y Al Nassr sigue invicto en Arabia Saudí

El Al Nassr sigue invicto en la liga de Arabia Saudí tras la victoria 3-0 sobre Al Okhdood con un doblete de Cristiano Ronaldo y un tanto de Joao Félix.

Ronaldo sigue con buena racha goleadora y llegó a 12 goles en 10 partidos disputados. Por su parte el Al Nassr tiene un arranque perfecto con 10 victorias en 10 juegos.

Por su parte, Joao Felix llegó también a 12 goles y tres asistencias en 10 partidos de la primera división de Arabia Saudí.

El siguiente partido del Al Nassr será ante el Al Ettifaq este miércoles, equipo que marcha en la séptima posición con 15 unidades en 10 partidos.

This is the Ronaldo show.



In the right place at the right time.pic.twitter.com/2nkQgCCHrq https://t.co/hjFHaDO5aH — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) December 27, 2025

Al Nassr, líder de la mano de Cristiano Ronaldo

El club de Cristiano Ronaldo busca seguir liderando para llevarse el título y logró abrir el marcador en el primer tiempo.

En un córner Al Amri la desvió y la dejó servida en el área para que CR7 solo tuviera que empujarla en el minuto 31.

A pocos segundos de finalizar el primer tiempo, Marcelo Brozovic metió un pase a Cristiano Ronaldo, quien definió de taco para llegar a 40 goles en el año, por 14 años de forma consecutiva.

🤯🔥 Taco de Cristiano Ronaldo (957) para convertiste en el PRIMER futbolista en la historia en marcar 40 goles o más en 14 años distintos pic.twitter.com/ir3hDjbB8m — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 27, 2025

Ronaldo tuvo su hat-trick, pero fue anulado por una posición adelantada y el marcador se mantuvo 2-0.

Joao Félix puso cifras definitivas con un gol colectivo en el cierre del partido. El portugués remató luego de un buen pase de Boushal y conseguir la victoria con goleada.

CR7 llegó a 108 goles con Al Nassr y 956 de por vida en su carrera en búsqueda de ser el primer jugador con 1,000 goles a nivel profesional.

