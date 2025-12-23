La economía de EE.UU. crece 4.3% en el tercer trimestre: el mayor aumento en dos años

La economía estadounidense reportó un fuerte crecimiento del 4.3% en el tercer trimestre del año, la expansión más fuerte en dos años, un dato que se encuentra por encima de las proyecciones de analistas y apoyada por un aumento en el gasto gubernamental y del consumidor, así como las exportaciones y pese a una persistente inflación anualizada del 2.8%.

Este martes, el Departamento de Comercio presentó su reporte correspondiente al tercer trimestre del año, retrasado a causa del cierre del gobierno y señala que el producto interno bruto estadounidense (PIB) de julio a septiembre aumentó con respecto a su tasa de crecimiento del 3.8% en el trimestre abril-junio.

El informe de este martes es la primera de tres estimaciones que hará el gobierno sobre el crecimiento del PIB para el tercer trimestre del año.

Salvo el primer trimestre, cuando la economía se contrajo por primera vez en tres años debido a que las empresas dispararon las importaciones antes de la entrada en vigor de los aranceles globales de Donald Trump, la economía estadounidense ha seguido expandiéndose a un ritmo saludable, incluso con el efecto de las tasas de interés todavía altas que la Reserva Federal impuso en 2022 y 2023 para frenar la inflación que se disparó durante la época pospandemia.

La inflación se mantiene lejos de la meta

El aspecto negativo del reporte señala que la inflación mantiene una tendencia superior al objetivo de la Reserva Federal (Fed). Su indicador favorito, el índice de gastos de consumo personal (PCE), reportó un incremento anual del 2.8% el trimestre pasado, frente al 2.1% del segundo trimestre.

Excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, la llamada inflación PCE básica fue del 2.9%, en el tercer trimestre, respecto al 2.6% del trimestre abril-junio.

Los economistas estiman que esta condición con inflación persistente y potencialmente con tendencia creciente, podrían provocar que la Fed no aplique el recorte en sus tasas de interés para enero, como está programado. Los funcionarios del banco central siguen preocupados por una desaceleración del mercado laboral.

“Si la economía sigue produciendo a este nivel, entonces no hay tanta necesidad de preocuparse por una desaceleración de la economía“, dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management a The Associated Press y agregó que la inflación podría mantenerse como la mayor preocupación sobre la economía.

Aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2%, la Fed redujo su tasa de interés de referencia tres veces seguidas para cerrar 2025, principalmente por la preocupación que hay por un mercado laboral que ha perdido impulso de manera constante desde la primavera.

La situación de los mercados, previo a la Navidad

Luego de una semana de transacciones lentas durante las vacaciones, los mercados en Wall Street cayeron luego del informe del PIB, probablemente debido a las crecientes dudas de que la Fed vuelva a recortar las tasas el próximo mes, de acuerdo con expertos.

El gasto de consumo, que representa alrededor del 70% de la actividad económica estadounidense, aumentó a un ritmo anual del 3.5% el último trimestre, frente al 2.5% del período abril-junio.

El consumo y la inversión del gobierno crecieron 2.2% en el trimestre, después de una contracción del 0.1% en el segundo trimestre. La cifra del tercer trimestre está impulsada por el aumento del gasto a nivel estatal y local, así como por el gasto en defensa del gobierno federal.

Sin embargo, la inversión empresarial privada cayó 0.3%, impulsada por la disminución de la inversión en vivienda y en edificios no residenciales, como oficinas y almacenes. Aunque esta cifra es considerablemente menor que el 13.8% que se registró en el segundo trimestre.

Dentro de los datos del PIB, el gasto de consumo y la inversión privada, una categoría que mide la fortaleza subyacente de la economía creció a una tasa anual del 3% entre julio y septiembre, ligeramente superior al 2.9% del segundo trimestre. Esta categoría excluye partidas volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto público.

Las exportaciones crecieron a un ritmo del 8.8%, mientras que las importaciones, que restan al PIB, cayeron 4.7%.

La semana pasada, el gobierno informó que la economía generó 64,000 empleos en noviembre, luego de perder 105,000 plazas en octubre. Mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4.6% el mes pasado, su nivel más alto desde 2021.

De acuerdo con analistas, el mercado laboral del país se ha estancado en una situación de “poca contratación y pocos despidos”, mientras las empresas se mantienen en espera de entender la incertidumbre sobre los aranceles y los efectos persistentes de las elevadas tasas de interés. Desde marzo, la creación de empleos ha caído a un promedio de 35,000 plazas al mes, en comparación con los 71,000 del año fiscal finalizado en marzo.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que sospecha que esas cifras se revisarán aún más a la baja.

