Las velas comestibles no solo son deliciosas, sino que elevan el nivel de la mesa dándole un toque sofisticado. Aprende a hacer una mantequilla saborizada a un nivel de alta cocina utilizando solo tres ingredientes principales: mantequilla de alta calidad, pétalos de rosa y miel.

Estas velas no solo iluminan, sino que poseen un atractivo estético y visual único. Es un detalle que sorprende a los invitados, otorgándole a tu cena el aire exclusivo de un restaurante de lujo.

Cómo hacer velas comestibles con una técnica profesional

Elegir la mecha adecuada es clave para hacer las velas de mantequilla comestibles Crédito: Shutterstock

Esta receta es una técnica inspirada en velas_artesanas, quienes recomiendan, para lograr un resultado de alta cocina, utilizar materia prima de calidad. Por ello, se deben escoger rosas de grado alimenticio (libres de pesticidas) para garantizar que la experiencia sea segura y deliciosa.

Ingredientes

250g de mantequilla sin sal (de preferencia orgánica o de pastoreo para obtener un color dorado natural).

(de preferencia para obtener un color dorado natural). 2 cucharadas soperas de miel de abeja pura (una miel multifloral o de azahar combina increíble).

(una o de azahar combina increíble). 1 taza de pétalos de rosa frescos (bien lavados y secos).

(bien lavados y secos). 1 pabilo de algodón orgánico (específico para uso alimentario ) o una mecha de cáñamo con cera de abeja .

(específico para ) o una mecha de cáñamo con . Una pizca de sal Maldon (opcional, para realzar los sabores).

Modo de Preparación

Para comenzar, se debe dejar la mantequilla a temperatura ambiente hasta que alcance el punto pomada; es decir, que esté suave al tacto pero no derretida. En un recipiente, y con la ayuda de una batidora, se debe airear la mantequilla durante unos minutos hasta que se vuelva más pálida y su textura sea ligera y esponjosa.

Mientras la mantequilla se bate, prepara los pétalos de rosa cortándolos finamente con un cuchillo afilado para que liberen su esencia sin oxidarse demasiado. Incorpora los pétalos y la miel a la mantequilla batida, utilizando una espátula de silicona para realizar movimientos envolventes. Esto asegura que los ingredientes se distribuyan de manera uniforme sin perder el aire que logramos con el batido.

Para el montaje, toma el molde de tu preferencia y coloca el pabilo en el centro, asegurándolo con un palillo en la parte superior para que se mantenga derecho. Vierte la mezcla de mantequilla con cuidado, presionando ligeramente para evitar burbujas de aire, y alisa la superficie con una espátula pequeña. Lleva el molde al refrigerador por al menos dos horas o hasta que la estructura esté completamente firme y sólida.

Al momento de servir, retira la vela de mantequilla del molde con cuidado y colócala sobre un plato decorado con pétalos enteros y un hilo extra de miel. Enciende la mecha justo antes de llevarla a la mesa para que el calor comience a derretir suavemente la superficie, creando una salsa de mantequilla tibia ideal para untar en panes artesanales o un delicioso brioche caliente.

