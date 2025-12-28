Aseguran que Travis Kelce y Taylor Swift planifican unas vacaciones en la montaña

El jugador de fútbol americano Travis Kelce está a pocos días de entrar en una temporada de descanso junto con su equipo, los Kansas City Chiefs, quienes no lograron pasar este año de la temporada regular.

Una fuente cercana al deportista y a su prometida Taylor Swift, asegura que la pareja está planificando unas vacaciones en las montañas para disfrutar de la nieve y descansar.

Según ‘The Sun’, Kelce también ha pagaron miles de dólares para comprar regalos para la estrella pop. La fuente consultada le dijo al medio: “Está deseando pasar tiempo en las montañas con Taylor, disfrutando de una auténtica escapada invernal con esquí, chocolate caliente, habitaciones acogedoras y relajándose mientras ve caer la nieve”.

Aunque no se especificó cuál es el sitio donde pasarán sus días de descanso, hay que recordar que la pareja también celebró el 4 de julio de este año en Yellowstone Club, ubicado en Big Sky, Montana. Por lo que podría ser nuevamente una opción.

Sobre los regalos que Kelce ha comprado, la misma fuente dice: “Ha estado trabajando en esto durante varias semanas y ha seleccionado algunos artículos hermosos de sus marcas favoritas, como Dior, para asegurarse de que tenga los atuendos perfectos listos para su viaje en las próximas semanas”

Tampoco se tiene claro si la pareja se irá en la semana de fin de año o si será después de que Kelce cumpla con su último partido programado, el cual será el próximo 4 de enero en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En las últimas semanas, también se ha hablado sobre los planes de boda que tienen. Sin duda, su boda será la más esperada de 2026. Algunos aseguran que se celebrará el 13 de junio, aunque por ahora todos son rumores.

Otras fuentes cercanas a la pareja dicen que se están tomando con calma toda la planificación, al mismo tiempo que las damas de honor de Swift están planificando los viajes de despedida de soltera que tendrán.

