‘Marty Supreme’,’Avatar’ y ‘Zootopia 2’ arrasan en taquilla en el cierre de 2025

Dos películas están arrasando en taquilla en los últimos días de 2025. Se trata de “Avatar: Fire and Ash”, ‘Zootopia 2’ y ‘Marty Supreme’, las cintas más exitosas de lo que resta del año.

La cinta de James Cameron ha recaudado $88 millones de dólares en taquilla desde Navidad hasta el domingo y $64 millones durante el fin de semana, según estimaciones del estudio. La cinta dirigida por James Cameron ha acumulado rápidamente 217,7 millones de dólares en América del Norte desde su estreno el 19 de diciembre.

Además, la tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción recaudaron $542,7 millones de dólares hasta ahora en el extranjero. “Avatar: Fire and Ash” contó con un presupuesto de 400 millones de dólares. De continuar con este ritmo de recaudación, ‘Avatar’’ podría convertirse en la primera franquicia con tres películas de 2.000 millones de dólares.

En solo 10 días “Avatar: Fire and Ash” superó lanzamientos populares como “Superman” de Warner Bros. Discovery y “Demon Slayer: Infinity Castle” de Sony Pictures.

‘Zootopia 2’, la cinta animada de Disney, ha recaudado US$ 1.400 millones en todo el mundo y se convirtió en la segunda película más taquillera del año.

‘Marty Supreme’, protagonizada por Timothée Chalamet, se convirtió en un gran éxito para el estudio independiente A24 al recaudar $27,1 millones de dólares durante el fin de semana de cuatro días. Esta cinta se trata de un drama de tenis de mesa ambientado en la década de 1950 y dirigida por Josh Safdie.

El éxito de Marty Supreme’ pudo haber sido impulsada por los rumores de su posible nominación a los Oscar. “A24 atendió tanto a las antiguas como a las nuevas mentalidades para promocionar una película como esta en las fiestas, sabiendo que sería una contendiente en la temporada de premios”, dijo Shawn Robbins, director de análisis cinematográfico en Fandango y dueño de Box Office Theory, según reseña CNN En Español.

Sigue leyendo:

James Cameron critica a los premios Oscar: “No suelen premiar películas de ciencia ficción”

La Academia llevará los Oscar a YouTube desde 2029 y abre una nueva etapa para la gala

James Cameron opina sobre los actores creados con IA: “Eso me horroriza”