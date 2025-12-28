Phil Murphy supera las 300 concesiones de clemencia: una de las mayores liberaciones de presos en la historia de Nueva Jersey

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció el miércoles 17 de diciembre una amplia ronda de concesiones de clemencia que eleva a 307 el número total de indultos y conmutaciones otorgados desde junio de 2024, consolidando una de las iniciativas de perdón ejecutivo más extensas en la historia del estado.

De acuerdo con una nota de prensa oficial del Estado de Nueva Jersey, esta séptima ronda de clemencia ?anunciada en Trenton? incluye 15 indultos, siete conmutaciones de libertad condicional y dos reducciones de penas de prisión, justo cuando se cumple un año del inicio formal del programa.

Murphy subrayó que el objetivo de la iniciativa es ofrecer segundas oportunidades a personas que han demostrado una rehabilitación sostenida, sin dejar de lado la seguridad pública. “Otorgar clemencia no es una tarea que se tome a la ligera”, afirmó el gobernador, quien agradeció el trabajo de la Junta Asesora de Clemencia y de su equipo legal.

Un programa sin precedentes

La base del programa fue establecida en junio de 2024, cuando Phil Murphy firmó la Orden Ejecutiva 362, que creó la primera Junta Asesora de Clemencia del estado. Esta instancia evalúa solicitudes de indultos y conmutaciones, priorizando casos de delitos no violentos, condenas consideradas excesivas y víctimas de violencia doméstica, sexual o trata de personas.

Según la oficina del gobernador, más de 4,500 solicitudes de indulto han sido recibidas desde entonces, y el mandatario dejó claro que planea conceder más antes de dejar el cargo el 20 de enero de 2026.

Cada beneficiario fue sometido a una revisión exhaustiva de su historial penal, conducta durante el encarcelamiento, evidencia de rehabilitación y preparación para la reinserción social, de acuerdo con el comunicado oficial.

El proceso también incluyó esfuerzos para contactar a las víctimas y ofrecerles apoyo.

Indultos, conmutaciones y casos emblemáticos

Entre los indultados figuran personas con condenas antiguas por robo, delitos de drogas y otros cargos no violentos, todas ellas libres del sistema judicial por más de una década.

Un indulto no borra el delito, pero sí perdona formalmente la condena y elimina ciertas consecuencias legales colaterales.

En contraste, las conmutaciones reducen penas en curso sin exonerar la conducta. En esta ronda, se concedieron conmutaciones de libertad condicional a personas condenadas por delitos graves, incluidos homicidios cometidos hace décadas.

Vincent McDaniel y Steven Kadonsky

Durante el anuncio, Phil Murphy firmó dos decisiones: un indulto para Vincent McDaniel y una conmutación para Steven Kadonsky.

McDaniel relató su transformación personal tras cumplir más de tres años de prisión por delitos relacionados con drogas. Desde su liberación, ha trabajado activamente en programas de prevención de violencia, reforma comunitaria y reinserción, y actualmente se desempeña como subdirector de un programa antiviolencia en Atlantic City.

“Este indulto me libera de esposas invisibles que persisten mucho después de cumplir una condena”, afirmó.

Kadonsky, por su parte, pasó 26 años en prisión y cumplía cadena perpetua por delitos vinculados a drogas, entre ellas marihuana, hoy legal en Nueva Jersey. Tras salir de prisión, fundó una organización benéfica dedicada a ayudar a niños vulnerables.

Condenados por asesinato y homicidio

Según New Jersey 101.5, Murphy ha acelerado el ritmo de clemencia en los últimos 12 meses y ha concedido beneficios a 31 personas condenadas por asesinato, homicidio doloso u homicidio agravado.

Solo en noviembre, el gobernador indultó a 23 personas condenadas por homicidio, todas sujetas a cinco años de libertad condicional supervisada tras su liberación. Algunos de los beneficiarios cumplían cadenas perpetuas o sentencias de varias décadas.

El gobernador ha defendido estas decisiones argumentando que muchas de las condenas fueron excesivas o involucraban contextos de violencia doméstica. Varios de los casos fueron respaldados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nueva Jersey, que creó el Proyecto de Clemencia en 2024.

“El gobernador ha demostrado el poder de la compasión y está tomando decisiones históricas que están transformando Nueva Jersey para mejor”, afirmó Amol Sinha, director ejecutivo de la ACLU-NJ, citado por NJ 101.5.

Una visión basada en la reconciliación

El presidente de la Junta Asesora de Clemencia, el obispo Joshua Rodríguez, vinculó la iniciativa con valores de misericordia y justicia restaurativa, especialmente en el contexto de la temporada navideña. “Estas acciones reconocen la transformación, restauran familias y fortalecen comunidades”, señaló.

JoEllyn Jones, miembro de la Junta, quien perdió a su hermano por violencia armada y hoy trabaja junto a la persona condenada por ese crimen en labores comunitarias. “La justicia es compleja”, afirmó.

“Mi experiencia me guía a abordar este trabajo con empatía, equilibrio y esperanza”.

Sigue leyendo:

• Latino abusó de su hijastra de 6 años luego de burlar deportación: sentencia en Nueva York

• Sentencian a hispano por homicidio del hijo de su novia: tiroteo en Nueva York

• Sujeto de NJ mata a hispano con arco y flecha, se atrinchera en casa en llamas mientras se enfrenta con la policía