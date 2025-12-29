Nueva ley fortalece tratamiento de pruebas de delitos sexuales tomadas por hospitales de NY

La violencia sexual sigue siendo una epidemia severa en el estado de Nueva York, que tan solo en el 2023 dejó a más de 4,900 víctimas y el año pasado a casi 2,000. Y en su afán de seguir poniendo freno a ese crimen y ayudar a que se haga justicia con las sobrevivientes de agresión sexual, la gobernadora, Kathy Hochul firmó una nueva ley que busca mejorar el seguimiento de pruebas de delitos sexuales que realizan los hospitales y garantizar que asuman con mayor responsabilidad su rol en el proceso de entregar esa información a las autoridades.

La nueva legislación incluye a los hospitales en el proceso de seguimiento de los kits de pruebas de delitos sexuales y establecer un plazo para que las autoridades recojan los kits de recolección de pruebas de delitos sexuales de los centros médicos y entregarlos a un laboratorio forense para su análisis.

“Las sobrevivientes de agresión sexual que deciden denunciar el delito deben hacerlo con la certeza de que los hospitales y las agencias del orden están trabajando juntos para garantizar el procesamiento oportuno de las pruebas que podrían responsabilizar a su agresor“, afirmó la mandataria estatal. “Esta nueva ley es otro ejemplo del importante progreso que estamos logrando en Nueva York para promover políticas y prácticas centradas en las sobrevivientes y con un enfoque sensible al trauma”.

La Gobernadora advirtió que la incorporación de esos protocolos a la ley “establece responsabilidades claras para todas las partes involucradas y reduce las posibilidades de que los kits se manipulen incorrectamente o se extravíen”.

La nueva normativa exige que las fuerzas del orden recojan los kits de recolección de pruebas de delitos sexuales y otros elementos recolectados por el personal del hospital en un plazo máximo de 10 días, siempre que la sobreviviente haya dado su consentimiento para que las pruebas se entreguen a las autoridades.

Asimismo obliga al personal hospitalario que recolecta las pruebas que registre la información en el sistema de seguimiento electrónico y notifique a la agencia del orden correspondiente dentro de las 48 horas posteriores.

El senador estatal Andrew Gounardes destacó que las víctimas de agresión sexual merecen atención y transparencia con el manejo de las pruebas relacionadas con sus casos y la nueva pieza de ley contribuirá a que haya más responsabilidad en los procesos.

“Este trabajo es una responsabilidad enorme, y mi nueva ley lo subraya al establecer plazos y protocolos claros para ayudar a prevenir el manejo indebido o la pérdida de los kits. Se basa en el trabajo crucial que hemos realizado para crear un Sistema Estatal de Seguimiento de Kits de Violación y permite una mayor supervisión para preservar la integridad de las pruebas recolectadas durante un examen de agresión sexual”, mencionó el promotor de la nueva normativa. “Es lo mínimo que podemos hacer para apoyar a las sobrevivientes”.

Ilse Knecht, directora de Políticas y Defensa de la Fundación Joyful Heart, afirmó que la transparencia es esencial para el proceso de recuperación de las sobrevivientes de agresión sexual, y la nueva ley garantiza a las sobrevivientes la posibilidad de rastrear el estado de sus kits de violación durante todo el proceso, desde la recolección en el hospital hasta las pruebas en el laboratorio forense.

“Esta es una victoria para la rendición de cuentas y un paso vital para garantizar un proceso más transparente y centrado en las sobrevivientes para todos los neoyorquinos”, dijo la defensora.

Emily Miles, directora ejecutiva de la Alianza contra la Agresión Sexual de la Ciudad de Nueva York, aseguró que con la nueva legislación se reparan fallas existentes en el proceso de tratamiento de las pruebas de víctimas de agresión sexual.

“Esta legislación subsana deficiencias cruciales en el manejo de las pruebas de agresión sexual, garantizando que cada kit de recolección de pruebas de delitos sexuales, desde el momento en que se recolecta en un hospital hasta que ingresa al sistema de seguimiento estatal, sea registrado con transparencia, plazos claros y acceso para las sobrevivientes”, dijo. “Este marco integral de seguimiento ayuda a proteger la integridad de las pruebas y brinda a las sobrevivientes la información necesaria”.

La oficina de la Gobernadora agregó que la División Estatal de Servicios de Justicia Penal supervisa el desarrollo y la implementación del sistema de seguimiento, que está previsto que esté operando la próxima primavera.

“Las sobrevivientes deciden si dan su consentimiento para la recolección de pruebas, denuncian el delito y entregan las pruebas a las fuerzas del orden para su investigación”, agregó la Gobernación del Estado. “Si las sobrevivientes deciden no entregar los kits a las fuerzas del orden, estos se almacenan en una instalación operada por la Oficina Estatal de Servicios para Víctimas durante 20 años, según lo exige la ley estatal, para que las sobrevivientes tengan tiempo de decidir si denuncian el delito”.