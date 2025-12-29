Pachuca anuncia el regreso de Salomón Rondón como refuerzo para el Clausura 2026

El Pachuca confirmó este lunes el regreso del delantero venezolano Salomón Rondón, a quien presentó como una de sus grandes apuestas para afrontar el torneo Clausura 2026, que comenzará en enero.

A través de un video con estética del viejo oeste, el club hidalguense celebró el retorno del atacante de 36 años con un mensaje contundente: “Regresa el rey. Recibimos al héroe que tuvo la valentía de volver”, expresó la institución al anunciar su fichaje.

Rondón vuelve al fútbol mexicano tras su paso por el Real Oviedo de España, club perteneciente al Grupo Pachuca. Durante la temporada 2025-26, en la que jugó cedido, el venezolano aportó dos goles y asumió el rol de capitán, destacando por su liderazgo dentro de un plantel joven.

El atacante caraqueño dejó una huella importante en su primera etapa con los Tuzos, durante la temporada 2024, considerada una de las mejores de su carrera. Con Pachuca conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf, fue clave en la obtención del Derbi de las Américas tras la goleada 3-0 ante Botafogo y levantó el Challenger de la FIFA luego de imponerse en penales al Al-Ahly de Egipto. También formó parte del equipo que disputó la Copa Intercontinental en Doha, donde cayó ante el Real Madrid.

Rondón cuenta con una extensa trayectoria internacional. Debutó como profesional en el Aragua de Venezuela en la temporada 2006-07, lo que le permitió dar el salto al fútbol europeo con Las Palmas y Málaga en España. Posteriormente jugó en Rusia con Rubin Kazán y Zenit de San Petersburgo, club con el que ganó una liga y una Supercopa.

Entre 2015 y 2019 militó en Inglaterra, defendiendo los colores del West Bromwich Albion y el Newcastle United. Más adelante pasó por el Dalian Pro de China, regresó a Europa con el CSKA de Moscú y en 2023 volvió a Sudamérica para jugar con River Plate, equipo con el que se consagró campeón, aunque tuvo una participación goleadora limitada.

El Pachuca debutará en el Clausura 2026 el próximo 10 de enero, cuando enfrente a Chivas de Guadalajara en la primera jornada del torneo.

