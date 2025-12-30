9 super ofertas de Costco desde $8 para iniciar el Año Nuevo 

Comenzar el Año Nuevo suele venir acompañado de nuevos hábitos, reorganización del hogar y pequeños cambios en la rutina diaria. En ese contexto, Costco ha lanzado una serie de descuentos que van desde productos de alimentación y café hasta artículos para la cocina y el cuidado personal, con precios que parten desde los $8.

Los mejores descuentos de Costco para Año Nuevo

Shots orgánicos diarios de jengibre y cúrcuma SLAPP

Estas tomas concentradas combinan jengibre y cúrcuma orgánicos en una fórmula pensada para incorporarse fácilmente a la rutina diaria. Varios compradores señalan que, aunque el sabor es intenso, el efecto energizante se percibe rápidamente. Es un producto orientado a quienes buscan reforzar su bienestar general al comenzar el año.

Precio: $69.99 (antes $99.99)

Proteína en polvo de suero Gold Standard 100% de Optimum Nutrition

Esta proteína sabor chocolate es una de las más populares para preparar batidos y smoothies después del ejercicio. Los usuarios destacan su buena disolución, sabor agradable y la ventaja de encontrarla a un precio más bajo en Costco frente a otras tiendas. Es una opción recurrente entre quienes siguen rutinas de entrenamiento.

Precio: $53.99 (antes $68.99)

En Costco.com se puede comprar sin membresía, aunque se aplica un recargo del 5% en la mayoría de los productos. Crédito: Elliott Cowand Jr | Shutterstock

Creatina monohidratada micronizada Orgain

La creatina de Orgain se presenta en un formato fácil de mezclar y prácticamente sin textura arenosa. Los comentarios resaltan su comodidad de uso y su rápida disolución en agua, lo que facilita integrarla en el consumo diario. Está pensada para quienes buscan mejorar su rendimiento físico.

Precio: $16.99 (antes $21.99)

Cápsulas K-Cup de café orgánico Pacific Bold Kirkland Signature

Estas cápsulas de café orgánico ofrecen un perfil de sabor intenso y equilibrado, ideal para quienes prefieren un café fuerte pero suave al paladar. Los compradores habituales destacan su consistencia y la posibilidad de consumir varias tazas al día sin resultar pesado. Es una de las opciones más valoradas dentro de la marca Kirkland.

Precio: $38.99 (antes $44.99)

Cafetera de una sola taza Keurig K-Crema

Este modelo permite preparar café tradicional o con crema mediante un sistema de presión integrado. Los usuarios resaltan su funcionamiento silencioso y la textura que aporta al café, especialmente al utilizar cápsulas de la marca Kirkland. Es una alternativa atractiva para quienes buscan mejorar su experiencia diaria de café.

Precio: $189.99 (con ahorro instantáneo)

Crema para café en polvo Coffee-mate de Nestlé

Esta crema en polvo es una opción clásica para acompañar el café, especialmente valorada por su larga duración y facilidad de almacenamiento. Los consumidores habituales destacan su sabor consistente y la comodidad de no requerir refrigeración. Es un producto recurrente en hogares y oficinas.

Precio: $7.49 (antes $9.99)

Vasos térmicos de papel Dixie To Go de 12 oz

Estos vasos desechables están diseñados para mantener la temperatura de bebidas calientes sin necesidad de tapas. Algunos compradores los utilizan principalmente en oficinas o espacios de trabajo por su practicidad y resistencia. El paquete incluye una cantidad suficiente para uso prolongado.

Precio: $16.49 (antes $19.99)

Juego de utensilios de cocina de acero inoxidable Henckels Tri-Ply (12 piezas)

Este set está pensado para cocinas de uso intensivo e incluye piezas compatibles con estufas de inducción. Los comentarios destacan su buen rendimiento, facilidad de limpieza y diseño atractivo. Es una opción sólida para quienes buscan renovar su batería de cocina.

Precio: $174.99 (antes $219.99)

Cápsulas de detergente para lavavajillas Cascade Platinum Plus

Estas cápsulas están formuladas para eliminar residuos difíciles incluso en lavavajillas de bajo rendimiento. Los usuarios señalan que los platos salen limpios de forma consistente, lo que las convierte en un básico para el hogar. Es uno de los productos de limpieza más vendidos de la marca.

Precio: $23.99 (antes $28.99)

Continúa leyendo:

Las tiendas que cobran hasta $45 por devolver un regalo: Descubre cuáles son y cómo evitarlo

7 artículos de Costco que han dejado de ser buenas ofertas según los compradores

Costco: los productos de pastelería que debes comprar y los que debes evitar





