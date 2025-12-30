Estos son los 5 estados donde el SNAP impondrá restricciones a ciertos productos

A partir de este jueves, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en cinco estados de Estados Unidos enfrentarán nuevas restricciones sobre los alimentos que pueden adquirir con esta ayuda federal, especialmente refrescos, dulces y otros productos considerados poco saludables.

Los estados que aplicarán las limitaciones son Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental, los primeros de al menos 18 que han aprobado exenciones para prohibir la compra de determinados artículos con fondos del SNAP, un programa de unos $100,000 millones de dólares que asiste a 42 millones de personas en todo el país. Así lo reseñó The Associated Press.

La medida forma parte de una iniciativa impulsada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que busca incentivar a los estados a retirar del SNAP los alimentos asociados con problemas de salud.

El objetivo es reducir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, vinculadas al consumo de bebidas azucaradas y golosinas, en línea con la agenda Make America Healthy Again.

“No podemos seguir con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a la gente y luego pagar otra vez para tratar esas enfermedades”, afirmó Kennedy recientemente

¿Qué productos quedan restringidos en SNAP?

Las exenciones, que entran en vigor el 1 de enero y afectarán a cerca de 1.4 millones de personas, varían según el estado:

Utah y Virginia Occidental: prohíben el uso del SNAP para comprar refrescos y otras bebidas sin alcohol.

prohíben el uso del SNAP para comprar refrescos y otras bebidas sin alcohol. Nebraska: veta refrescos y bebidas energéticas.

veta refrescos y bebidas energéticas. Indiana: limita la compra de refrescos y dulces.

limita la compra de refrescos y dulces. Iowa: restringe los alimentos sujetos a impuestos, incluidos refrescos, dulces y algunos alimentos preparados.

Expertos en comercio minorista y políticas de salud, citados por AP, advierten que los sistemas estatales del SNAP no están preparados para aplicar cambios tan complejos, especialmente en un contexto de recortes presupuestarios.

Señalan que no existen listas claras y uniformes de los productos afectados y que los sistemas de cobro varían entre tiendas y estados.

La Federación Nacional de Minoristas anticipó filas más largas en las cajas y un aumento de las quejas cuando los beneficiarios descubran qué productos ya no pueden comprar. “Es un desastre inminente que la gente intente comprar comida y sea rechazada”, advirtió Kate Bauer, experta en nutrición de la Universidad de Michigan.

Un informe de asociaciones comerciales estimó que implementar estas restricciones costará a los minoristas $1,600 millones de dólares inicialmente y $759 millones de dólares anuales en adelante.

Las exenciones representan un cambio frente a décadas de política federal. Desde 1964, y reafirmado en la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008, el SNAP permitía comprar cualquier alimento para consumo humano, con excepciones como alcohol, tabaco y comidas calientes listas para comer.

Propuestas previas para limitar carnes caras o “comida chatarra” fueron rechazadas tras estudios del Departamento de Agricultura que concluyeron que las restricciones serían costosas, difíciles de aplicar y con efectos inciertos sobre la salud.

Sin embargo, durante la segunda administración de Donald Trump, los estados fueron alentados a solicitar exenciones.

“Nos centramos en las causas fundamentales y en resultados concretos”, dijo el gobernador de Indiana, Mike Braun, al anunciar la solicitud de su estado.

