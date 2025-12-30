Matan a turista de Florida en Puerto Rico y arrestan a cinco sospechosos

Un trágico hecho sacudió el Viejo San Juan, en Puerto Rico, luego de que un turista de Florida muriera baleado en la calle San Sebastián este martes, informó la policía de San Juan, que precisó que cinco personas fueron arrestadas al respecto.

El suceso se produjo frente al establecimiento Monostereo, señalaron los informes, donde las autoridades municipales lograron detener a cinco personas presuntamente vinculadas con el crimen mientras intentaban abandonar el lugar.

De acuerdo con la investigación preliminar, el evento se produjo a raíz de una disputa entre varios sujetos dentro de ese negocio. La confrontación se trasladó a la vía pública, donde uno de los participantes accionó un arma de fuego contra la víctima, informó la agencia EFE.

Incautaciones luego del crimen

Los agentes de la Policía Municipal de San Juan confiscaron un vehículo y una máscara durante el operativo de captura. Se presume que el arma utilizada en el ataque se encuentra dentro del automóvil incautado, el cual permanece bajo custodia para el análisis pericial correspondiente.

El comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, atribuyó la captura inmediata a las estrategias de vigilancia desplegadas por la temporada festiva. Según Jackson, la ubicación estratégica de las unidades permitió una intervención en tiempo real.

“Nuestros agentes estaban desplegados estratégicamente realizando rondas preventivas, lo que nos permitió actuar de inmediato, controlar la situación y realizar arrestos en el lugar. Este plan está diseñado para anticipar, responder y proteger”, explicó el comisionado.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, resaltó que la movilización policial permitió asegurar evidencia esencial para el proceso judicial. El mandatario capitalino reafirmó que se mantendrá el refuerzo de la vigilancia mediante la coordinación entre distintas agencias.

“Vamos a continuar fortaleciendo este plan de seguridad con más presencia en la calle, coordinación interagencial y acciones firmes. En la ciudad capital no hay espacio para la violencia y seguiremos actuando con determinación para garantizar la seguridad de nuestra gente y de quienes nos visitan”, declaró Romero.

