Murió Richard Smallwood, cantante gospel y ocho veces nominado al Grammy

El cantante góspel Richard Smallwood, ocho veces nominado a los premios Grammy, falleció a los 77 años.



El famoso artista falleció debido a complicaciones de insuficiencia renal, según confirmó un representante de Smallwood a Variety. El también pianista falleció el martes 30 de diciembre en el Centro de Rehabilitación y Enfermería Brooke Grove en Maryland.



La familia de Smallwood confirmó el fallecimiento a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. “Nos entristece anunciar el fallecimiento del artista, compositor y músico de renombre mundial, Richard Smallwood”, decía la publicación.



La familia pidió respeto a su privacidad en este duro momento. “La familia les pide que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, a la vez que celebran su legado y los dones que compartió desinteresadamente con el mundo”.



Smallwood tuvo interés en la música desde muy niño. A los 5 años comenzó a tocar el piano y a los 11 formó su propio grupo musical de gospel. Tras fundar la agrupación Richard Smallwood Singers, lanzó su álbum debut “The Richard Smallwood Singers” en 1982 luego de licenciarse en música en la Universidad de Howard.



Luego de disolver Richard Smallwood Singers a principios de los 90, formó el coro Vision, con el que lanzó varios álbumes hasta 2015.



En 2012 obtuvo su última nominación al Grammy en la categoría de mejor canción gospel por su tema “Trust Me”. También obtuvo nominaciones al mejor álbum de soul gospel contemporáneo. En 2019, publicó el libro “Total Praise: The Autobiography”, que detalla la historia personal de su familia.



Smallwood también destacó como compositor al escribir temas como “I Love the Lord”, que Whitney Houston interpretó para su película de 1996 “The Preacher’s Wife”.



Durante los últimos años Smallwood no pudo sacar más música debido a que fue diagnosticado con demencia leve, según un comunicado.



“Richard Smallwood, compositor, pianista y arreglista de talla mundial, ha transformado de forma clara y contundente la música gospel negra”, señala la Asociación de Música Gospel . “Su impecable combinación de movimientos clásicos con gospel tradicional le ha valido a Smallwood numerosos reconocimientos en sus más de 20 años de carrera, incluyendo múltiples Premios Dove, Premios Stellar y un Grammy”.



