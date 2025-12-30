Piloto de American Airlines revela cuánto es su salario

El sueldo de un piloto comercial puede variar enormemente según la aerolínea y las horas de vuelo acumuladas, pero el recibo de pago de un capitán de American Airlines que circula en redes sociales ha sorprendido a miles de personas por la cifra que muestra.

Y es que la compensación total del piloto en lo que va del año fue de $458,000 dólares.

A Miami-based American Airlines Boeing 737 captain has posted their salary pay statement on reddit, leaving many people speechless.



The pilot’s total year to date compensation was $458K, with the hourly pay being $360+ (flight hours only).



El recibo que se volvió viral

La imagen del recibo fue compartida por la cuenta Breaking Aviation News & Videos en X (antes Twitter) y, según la publicación, pertenece a un capitán con base en Miami que vuela un Boeing 737.

La cifra, calificada por muchos usuarios como impactante, generó una ola de comentarios y reacciones en internet.

El factor clave: el pago por hora

Una de las razones principales detrás del salario tan elevado es la tarifa por hora de vuelo.

De acuerdo con la información difundida, el piloto gana aproximadamente $360 por hora, una cantidad que ni siquiera representa el nivel más alto dentro de la industria.

Los capitanes que vuelan aeronaves de mayor tamaño, como el Boeing 777 o el Airbus A350, pueden llegar a percibir hasta $450 por hora.

En promedio, un piloto acumula alrededor de 900 horas de vuelo al año, lo que equivale a unas 75 horas mensuales.

Al hacer las cuentas, el ingreso anual de este capitán alcanza aproximadamente $458,000.

No se puede volar sin límites

A pesar del atractivo ingreso, los pilotos no pueden aumentar indefinidamente sus ganancias volando más horas.

Las regulaciones federales establecen límites estrictos sobre cuántas horas pueden volar.

La revista Flying explica que el cálculo de las horas laborales de un piloto depende de varios factores, entre ellos:

-los periodos de descanso obligatorios entre vuelos,

-el tiempo dedicado a tareas antes y después de cada vuelo, y

-la antigüedad del piloto dentro de la aerolínea.

Reacciones divididas en redes sociales

El salario provocó opiniones encontradas en internet. Muchos usuarios defendieron que quienes transportan vidas humanas deben recibir una remuneración alta.

“Estoy totalmente de acuerdo con que la persona que controla la máquina que me mantiene a 35,000 pies de altura gane mucho dinero”, comentó un usuario.

“Saquen su licencia de piloto, chicos”, bromeó otro.

“Cuando tu vida está en manos de alguien, quieres a la persona más capaz al mando. Me encanta que los capitanes ganen bien y tengan la preparación necesaria para mantener seguros los cielos”, agregó otro internauta.

Sin embargo, algunos cuestionaron si el estilo de vida justifica el sueldo.

“Ni con $500,000 al año aceptaría los horarios horribles, los aeropuertos, el público, las estancias constantes en hoteles, los problemas sindicales, los retrasos. Detesto todo lo relacionado con los viajes comerciales. Suena a una existencia horrible”, escribió otro usuario.

El debate continúa abierto, pero lo cierto es que este recibo de pago ha puesto bajo los reflectores el verdadero nivel de ingresos que pueden alcanzar algunos de los profesionales que vuelan a millones de personas todos los días.

