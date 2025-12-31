Aislinn Derbez dedica mensaje de despedida a su madre a un mes de su fallecimiento

A casi un mes de la muerte de su madre, quien perdió la vida a causa de un infarto, Aislinn Derbez decidió por fin compartir un mensaje de despedida en el que no solo manifestó el profundo vacío que le dejó su ausencia, sino también las enseñanzas que heredó de la relación que compartieron.

Mediante su perfil de Instagram, la hija mayor de Eugenio Derbez difundió varias imágenes de su niñez en las que aparece junto a Gabriela Michel. En la publicación, la actriz admitió que el vínculo entre ambas estuvo marcado por la complejidad, aunque también destacó que logró reconciliarse con su madre y aprovechar momentos valiosos a su lado.

“Tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento.



Sin duda la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy.



La manera en la que enfrento la vida, la incansable curiosidad por entender el mundo y a las personas, la profundidad con la que siento, la fuerza con la que camino, la intensidad con la que vivo, nacieron también de ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados”, escribió Aislinn.

La actriz también señaló que con su madre comprendió que las cosas no siempre iban a ser lo que ella quisiera, pero que gracias a eso todas las experiencias que ha vivido, tanto buenas como malas, son mucho mejores que una falsa perfección..

“Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aun así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección”, agregó.

Para cerrar su mensaje, Aislinn Derbez dedicó unas emotivas palabras finales llenas de amor, comprensión y despedida hacia su madre.

“Te dejo ir con amor. Con perdón. Con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud. Deseo que tu siguiente vida sea más suave, menos caótica y sobre todo más amorosa contigo misma. Que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando. Te amo por siempre mamá”.

