Cuál es el pago al año que recibe el príncipe William

Mientras muchas personas intentan estirar su presupuesto en el mes más largo del año, el príncipe William, heredero al trono británico, vive una realidad muy distinta. Un nuevo informe financiero acaba de revelar cuánto dinero recibe anualmente, y las cifras han sorprendido incluso a los observadores más cercanos de la realeza.

Los ingresos de William en 2025

De acuerdo con el Integrated Annual Report 2025 del Ducado de Cornualles, el príncipe William recibió $31 millones de dólares (equivalentes a £22.9 millones de libras esterlinas) durante el año fiscal 2024–2025.

El Ducado de Cornualles es una extensa red de tierras, propiedades y negocios con siglos de historia que proporciona ingresos privados al heredero al trono del Reino Unido.

William heredó este patrimonio en 2022, cuando falleció la reina Isabel II y su padre, Carlos III, ascendió al trono.

Actualmente, el ducado está valuado en aproximadamente $1,000 millones y cuenta con un amplio portafolio de tierras, propiedades, granjas, empresas e inversiones distribuidas en Inglaterra y Gales.

En qué se utiliza ese dinero

Aunque la cifra es impresionante, no todo ese dinero es de uso personal. El ingreso cubre:

–los gastos de su hogar y personal,

-sus actividades oficiales, y

-el trabajo benéfico que realiza en nombre de la familia real.

Cuando William se convierta en rey, el Ducado de Cornualles pasará automáticamente a su hijo mayor, el príncipe George, junto con el título correspondiente.

Otras fuentes de riqueza

Aunque el ducado representa su principal ingreso, no es su única fuente de fortuna. Se cree que William también heredó sumas importantes de su bisabuela, la Reina Madre, y de su madre, la princesa Diana.

Contraste dentro de la familia real

El enorme patrimonio de William ha despertado comparaciones, en especial con Andrew Mountbatten-Windsor, el hermano del rey y exmiembro activo de la realeza, quien según reportes enfrenta dificultades para conservar su residencia de lujo después de haber sido apartado de las funciones reales.

