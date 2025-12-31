Gabriel Soto habla sobre el amor y la posibilidad de volver a casarse: “Lo veo ya difícil”

El actor Gabriel Soto, de 50 años, ofreció una entrevista al programa de entretenimiento “El Gordo y La Flaca” y se sinceró sobre el ámbito amoroso tras los fracasos que le ha tocado atravesar en el pasado. Recordemos que fue en julio de 2024 cuando compartió en su cuenta de Instagram que la relación con Irina Baeva había llegado a su fin, y desde entonces no se le ha visto con nadie más.

El mexicano dijo que, pese a las situaciones negativas que ha vivido, sigue creyendo en ese sentimiento; por lo cual no se cerrará a tener una nueva posibilidad cuando se sienta preparado: “Sin duda alguna, yo creo en el amor. Creo que el amor es el estado natural del ser humano, el estar en pareja, estar con alguien que te complemente”.

Al galán de diversas telenovelas mexicanas le consultaron si cree que se vuelva a casar. Fue en febrero de 2016 cuando lo hizo con Geraldine Bazán y en 2018 ya estaban divorciados. Por ello, ve poco probable el hecho de volver a contraer nupcias con otra persona, pero no descarta por completo dicha opción, ya que todo va a depender de cómo fluya la química con la pareja que llegue a tener.

“Yo lo veo ya difícil, a mi edad. Yo ya me casé por la iglesia, entonces casarse por la iglesia nuevamente es casi imposible. Pero si se encuentra a una pareja con la cual compaginas y estás en la misma frecuencia, pues por qué no. Finalmente, estoy joven y nunca es tarde para volver a encontrar el amor, volver a casarse y estar con alguien”, expresó.

Su postura sobre volver a ser padre lo ve alejado de la realidad, ya que con la edad que tiene no considera tener la misma energía para estar al lado de un bebé: “El hecho de tener hijos a lo mejor sí sería un poco complejo. Ya tengo dos; a los 50 años no es lo mismo que a los 30 tener un hijo, entonces eso ya sería de pensarse, pero estoy abierto a lo que la vida me regale”.

El actor también abordó el tema de cuando es vinculado sentimentalmente con cualquier mujer sin ser nada: “Estamos acostumbrados a que eso pase, pero cuando algo sea formal en mi vida ya se los haremos saber“.

Sigue leyendo:

· Geraldine Bazán habla de sus planes para Navidad y si estará Gabriel Soto

· Gabriel Soto sobre su encuentro con Geraldine Bazán: “Me dio mucho gusto verla”

· Gabriel Soto abre su corazón sobre la depresión y sus retos personales