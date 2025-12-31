Pronóstico del clima en NYC para Año Nuevo: frío intenso, viento y leve probabilidad de nieve el 31 de diciembre y 1 de enero

La ciudad de Nueva York se prepara para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 bajo un escenario climático plenamente invernal.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y reportes de The Weather Channel y ABC News, el 31 de diciembre y el 1 de enero estarán marcados por temperaturas bajas, viento persistente y una probabilidad limitada de nieve, sin impacto significativo en los festejos oficiales de Año Nuevo.

El pronóstico del clima para Año Nuevo en NYC es clave tanto para residentes como para los cientos de miles de visitantes que se concentrarán en Manhattan, especialmente en Times Square. Aunque no se anticipan tormentas de nieve importantes en la ciudad, las condiciones exigirán abrigo y precaución, en un contexto de fuertes contrastes meteorológicos a nivel nacional.

Clima en NYC el 31 de diciembre: víspera de Año Nuevo con frío y viento

De acuerdo con el NWS de Nueva York, a partir del martes 30 de diciembre, la ciudad quedó bajo la influencia de una masa de aire mucho más fría, de origen polar. Este cambio marcará de forma clara la víspera de Año Nuevo, el miércoles 31, con un ambiente seco pero típicamente invernal.

Durante el día, los cielos estarán variables y las temperaturas máximas apenas lograrán acercarse al punto de congelación, incluso en zonas costeras. En la mayor parte de la ciudad, los termómetros oscilarán en torno a los 32°F (0°C), mientras que el viento del oeste soplará con intensidad moderada a fuerte.

Los meteorólogos advierten que el factor más relevante será la sensación térmica. Las ráfagas constantes, que podrían alcanzar entre 25 y 30 millas por hora (40 a 48 km/h), harán que el frío se perciba con mayor intensidad, especialmente durante la tarde y la noche, cuando comiencen las celebraciones por el fin de año.

Según los pronósticos del clima, no se espera nieve en NYC en la víspera de la llegada del 2026. (Foto: Yuki Iwamura/AP)

Times Square: sin nieve acumulada para el Ball Drop

Una de las principales preocupaciones de cara al Año Nuevo es el clima durante el tradicional Ball Drop en Times Square. Según The Weather Channel, no se esperan acumulaciones de nieve en el corazón de Manhattan durante la noche del 31 de diciembre, aunque no se descarta la presencia de algunos copos aislados cerca de la medianoche.

Las autoridades municipales señalaron que las condiciones meteorológicas no representan una amenaza para el evento, que se desarrollará con normalidad. Sin embargo, recomendaron a los asistentes vestirse con ropa térmica, gorros, guantes y calzado adecuado para enfrentar varias horas a la intemperie en temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación.

Descenso térmico durante la noche del 31

Con el avance de la noche del miércoles 31, el frío se intensificará. El NWS indicó que las temperaturas descenderán nuevamente por debajo de los 32°F (0°C), aumentando el riesgo de superficies resbaladizas en sectores donde quede humedad residual, especialmente en veredas, escaleras y estaciones de transporte al aire libre.

Aunque no se prevén precipitaciones significativas, la combinación de aire frío y viento sostenido mantendrá valores de sensación térmica claramente invernales durante las primeras horas de 2026.

Pronóstico del 1 de enero en NYC: Año Nuevo con aire polar

El jueves 1 de enero comenzará con condiciones típicamente invernales en la ciudad de Nueva York. El aire polar que se afianzará sobre la región mantendrá las temperaturas por debajo de los promedios habituales para esta época del año, según los pronósticos oficiales del NWS.

Las temperaturas máximas del primer día de 2026 apenas alcanzarán los medios 30°F (-1°C). El viento seguirá siendo un factor clave, con ráfagas del oeste que podrían reforzar la sensación térmica negativa durante gran parte de la jornada.

Existe una probabilidad baja, pero presente, de precipitaciones en forma de nieve hacia la noche del jueves, asociadas al avance de un nuevo sistema frontal. De concretarse, se trataría de eventos aislados y de escasa acumulación en la ciudad.

Transporte y servicios: operativos preventivos en marcha

El Departamento de Transporte de Nueva York informó que las cuadrillas de limpieza de nieve y hielo estarán activas en las principales autopistas y rutas urbanas durante la noche del 31 de diciembre y a lo largo del 1 de enero. El objetivo es responder rápidamente ante cualquier formación de hielo o nevada inesperada, garantizando la seguridad vial en un período de alta circulación.

Las autoridades también recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y estar atentos a posibles alertas meteorológicas, especialmente durante la madrugada y la noche de Año Nuevo.

Contexto regional: frío más severo fuera de NYC

Si bien el pronóstico del clima para Año Nuevo en NYC anticipa frío y viento, otras zonas del estado de Nueva York enfrentarán condiciones más severas. En regiones como Albany y Buffalo, el impacto del aire polar y del efecto lago será mucho más marcado, con nevadas intensas y ráfagas potencialmente peligrosas.

En comparación, la ciudad de Nueva York vivirá un cierre de 2025 y un inicio de 2026 dominados por el frío, pero sin eventos extremos. Aun así, los meteorólogos insisten en no subestimar el clima: el invierno llega con fuerza y marcará el ritmo de los primeros días del nuevo año en la Gran Manzana.

