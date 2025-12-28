Cinco bebidas reconfortantes ideales para el invierno

En la temporada de Navidad y el invierno, existen cinco bebidas reconfortantes que se han convertido en clásicos: el ponche de frutas, el chocolate caliente con especias, el chai latte, la leche dorada y el hot toddy. Son preparaciones que se mantienen en el gusto generación tras generación y que, según las investigaciones, combinan calidez, sabores festivos y beneficios como el estímulo térmico o propiedades antiinflamatorias.

El ponche de frutas y el chocolate especiado ofrecen una fusión entre el placer de la mezcla de sabores y el bienestar funcional. Mientras que el ponche destaca por ser una fuente de hidratación y vitamina C (siempre que se prepare sin hervir para preservar nutrientes), el chocolate caliente con cacao puro y especias como el chile actúa como un estimulante térmico que eleva la temperatura corporal y mejora el estado de ánimo.

Disfruta del sabor clásico del ponche y el chocolate caliente con un toque profesional y saludable. Crédito: Shutterstock

Por su parte, bebidas como el Chai Latte y la Leche Dorada tienen un origen ancestral y se han consolidado como pilares del bienestar moderno. El Chai funciona como un potente digestivo gracias a la combinación de especias naturales. La Leche Dorada destaca por su capacidad antiinflamatoria, especialmente cuando se combina con pimienta negra para maximizar la absorción de la cúrcuma. Finalmente, el Hot Toddy cierra la selección como un remedio eficaz para el frío, ofreciendo alivio respiratorio gracias a su efecto vasodilatador y sus componentes cítricos.

Cinco bebidas para el invierno

Una de las bebidas más populares en Navidad es el aromático ponche de frutas, que lleva una base de vino tinto, frutas cítricas y especias como la canela y el clavo. Se prepara calentando todos los ingredientes a fuego lento, sin hervir, para preservar los aromas y nutrientes. Esta es una bebida ideal para compartir en reuniones familiares por su dulzor especiado y su versatilidad como opción sin alcohol.

Foto: Shutterstock Crédito: Shutterstock

Mientras tanto, el chocolate caliente con especias lleva una carga aromática que se potencia con canela, pimienta o menta para una mayor sensación de calidez. Lo ideal es usar cacao puro, leche y un toque de chile para un efecto reconfortante. Es el acompañamiento perfecto para postres invernales, desayunos o meriendas por la tarde.

Potencia el sabor del chocolate caliente, agregándole otros ingredientes. Crédito: Shutterstock

El chai latte se ha sumado a la tradición que comienza en otoño y se mantiene durante todo el invierno. Se prepara con una mezcla de té negro, cardamomo, jengibre y clavo, con un generoso aporte de leche espumosa. Esta bebida es originaria de la India y aporta un toque exótico y digestivo por su combinación de especias; por lo general, se sirve en tazas grandes para disfrutar su aroma.

La mezcla de especias hace del chai latte una bebida aromática y cálida. Crédito: Shutterstock

Otra opción destacada es la leche dorada o golden milk, que se prepara con leche caliente, cúrcuma, jengibre, miel y pimienta negra. Es una bebida antiinflamatoria y ayurvédica, ideal para las noches invernales. Además, es muy versátil, ya que se puede sustituir la leche de vaca por bebidas vegetales como la de coco, soja o almendras para potenciar sus efectos saludables.

La leche dorada se prepara con especias con poderoso efecto antiinflamatorio. Crédito: Shutterstock

Para cerrar esta serie de bebidas, encontramos el Hot Toddy, que combina whisky, limón, miel y agua caliente. Durante años se ha utilizado como remedio casero para resfriados por su aporte de vitamina C y su calidez. También se puede preparar en versión mocktail (sin alcohol), empleando una mayor cantidad de jengibre para mantener su carácter picante y reconfortante.

Sigue leyendo: