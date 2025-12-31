Trump afirma tener 64% de aprobación pese a sondeos que lo ubican por debajo de 50%

El presidente Donald Trump volvió a poner en duda la credibilidad de las encuestas de opinión al asegurar que su nivel de aprobación alcanza el 64%, una cifra que contrasta con los promedios publicados por firmas especializadas, que lo sitúan por debajo del 50%.



A través de un mensaje difundido en Truth Social, Trump desestimó los sondeos tradicionales y sostuvo que los datos están manipulados.



“Las encuestas están manipuladas incluso más que quienes las escriben. La cifra real es del 64%, y nuestro país está más ‘caliente’ que nunca”, escribió el mandatario.



El presidente vinculó su supuesto respaldo popular con lo que considera logros clave de su administración, como el control fronterizo, la fortaleza militar y el desempeño económico.



“¿No es maravilloso tener una frontera fuerte, sin inflación, un ejército poderoso y una gran economía? ¡Feliz Año Nuevo!”, agregó.

Las encuestas

De acuerdo con el promedio de sondeos elaborado por Decision Desk HQ (DDHQ), el índice de aprobación de Trump se ubica en 44.1%, casi 20 puntos porcentuales por debajo de la cifra que el propio mandatario afirma tener.



Las declaraciones se producen en un contexto político complejo para la Casa Blanca, marcado por recientes victorias electorales demócratas en comicios de 2025, inquietudes persistentes sobre el costo de vida y cuestionamientos al manejo de archivos vinculados al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Promesas de campaña y evaluación económica

Durante la campaña de 2024, Trump centró su discurso en reducir los precios, ejecutar el mayor programa de deportaciones en la historia del país y revertir políticas impulsadas por la administración Biden.



A comienzos de este mes, el presidente sostuvo que la economía bajo su segundo mandato merecería una calificación de “A+++++++”, pese a los datos recientes de inflación al alza y a informes de empleo considerados decepcionantes por analistas. Trump ha atribuido esos problemas al expresidente Joe Biden, al tiempo que asegura que su equipo trabaja para revertir la situación.

Críticas desde el propio Partido Republicano

Las afirmaciones del mandatario también han generado reacciones dentro de su propio espacio político. El estratega republicano Karl Rove advirtió que una parte del electorado comienza a mostrar cansancio frente a la retórica confrontativa del presidente.



En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal, Rove señaló que muchos votantes perciben con mayor claridad el tono ofensivo de los mensajes presidenciales que los resultados de su gestión.



“Cada vez más, solo escuchan las cosas ofensivas o crueles que dice”, escribió, al tiempo que cuestionó si Trump considera innecesario explicar y promover sus políticas más allá de destacar supuestos logros históricos.

