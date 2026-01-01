Maduro asegura que solo tuvo una llamada con Trump

El líder socialista venezolano Nicolás Maduro aseguró este jueves que solo ha mantenido una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, con el fin de aclarar “especulaciones” sobre supuestos contactos adicionales entre ambos.

“Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (…) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores”, declaró Maduro en entrevista con Ignacio Ramonet, transmitida por el medio propagadista del régimen, VTV.

Maduro describió la llamada como “muy respetuosa” y breve, de aproximadamente 10 minutos. “Lo primero que me dijo fue: ‘Mr. President Maduro’. Y yo le dije: ‘Mr. President, Donald Trump’”, relató mientras explicaba que contestaba desde su vehículo durante la entrevista.

El dirigente izquierdista calificó la conversación como “agradable”, aunque reconoció que las “evoluciones posteriores no han sido agradables”.

“Hablé con él. Fue cordial, respetuosa, pero luego vinieron otras acciones que no han sido agradables para nuestro país”, agregó.

Sus declaraciones se producen tras las afirmaciones del presidente estadounidense, quien el lunes aseguró que había hablado “muy recientemente” con Maduro, aunque reconoció que la conversación “no salió mucho de eso”.

Sobre el ataque con drones

Acerca del supuesto ataque con drones reportado por la CIA, Maduro dijo: “No hemos recibido comunicación oficial, pero cualquier acción que intente afectar nuestro territorio es inaceptable. No permitiremos agresiones”.

“Eso puede ser un tema que quizás conversemos en unos días (…) lo que yo sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado la integridad territorial (…)”, añadió el representante chavista.

Maduro vinculó las tensiones recientes con el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Washington asegura busca combatir el narcotráfico, pero que él considera un “pretexto para presionar y cambiar nuestro régimen”.

“Denunciamos estas amenazas y no vamos a permitir que se violente nuestra soberanía”, afirmó.

Sobre las medidas recientes de Washington, el líder socialista señaló que “bloquear buques y confiscar crudo venezolano no resuelve nada. Solo agrava la tensión y el conflicto con nuestro pueblo”.

Con información de EFE.

