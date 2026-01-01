Trump dice que no hay “nada malo” con su salud y aclara que se hizo una tomografía, no una resonancia

El presidente Donald Trump rechazó que exista algún problema con su salud y aclaró que se sometió a una tomografía computarizada, y no a una resonancia magnética, durante una visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para un examen físico adicional realizado en octubre.

Trump, de 79 años, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal, publicada el jueves, que fue “una lástima” haberse realizado estudios de imagen cardiovascular y abdominal, al considerar que eso alimentó especulaciones innecesarias sobre su estado físico. “Les dio un poco de munición”, afirmó.

“Me habría ido mucho mejor si no lo hubieran hecho, porque el hecho de que lo tomara me hizo pensar: ‘¡Caramba! ¿Pasa algo?’”, dijo Trump. “Bueno, no pasa nada”.

El mandatario sostuvo que el estudio realizado en octubre “no era una resonancia magnética”. “Fue menos que eso”.

Trump aclara que le realizaron una tomografía

“Fue una tomografía”, añadió el mandatario.

A finales de octubre, Trump había dicho a la prensa que se había sometido a una prueba cognitiva y a una resonancia magnética durante su visita a Walter Reed, aunque no explicó entonces el motivo. En ese momento calificó el estudio como “perfecto”.

Posteriormente, su médico personal, Sean Barbabella, señaló en un memorando difundido el mes pasado, en medio de un creciente escrutinio público sobre la salud del presidente, que las imágenes se realizaron porque “los hombres de su grupo de edad se benefician de una evaluación exhaustiva de la salud cardiovascular y abdominal”, y describió el procedimiento como “estándar para un examen físico ejecutivo a la edad del presidente Trump”.

“Excelente estado de salud”, dice médico de Trump

Barbabella afirmó que las imágenes cardiovasculares y abdominales fueron “perfectamente normales” y que Trump se encuentra en un “excelente estado de salud general”. En una declaración posterior, emitida en respuesta a la entrevista del Journal, el médico explicó que el personal recomendó un segundo examen físico en octubre “para garantizar una salud óptima continua”.

“Como parte de ese examen, le preguntamos al presidente si se sometería a imágenes avanzadas, ya sea una resonancia magnética o una tomografía computarizada, para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular”, dijo Barbabella. “El presidente aceptó, y nuestro equipo de especialistas le realizó una tomografía computarizada… las imágenes avanzadas fueron perfectamente normales y no revelaron ninguna anomalía”.

El médico añadió que las pruebas mostraron una “excelente salud metabólica” y sugirió que los resultados indican que la salud cardiovascular de Trump “lo coloca 14 años más joven que su edad cronológica”.

Trump ha enfrentado un mayor escrutinio sobre su salud desde que reveló en otoño que se había sometido a estudios de imagen. Es el presidente de mayor edad en ocupar la Casa Blanca, aunque ha insistido de manera reiterada en que goza de buena salud.

El Wall Street Journal informó además que los médicos recomendaron a Trump reducir la dosis de aspirina que toma actualmente para la prevención cardíaca, ante preocupaciones de que pueda desarrollar hematomas con mayor facilidad, mientras lidia con una insuficiencia venosa crónica superficial.

Las dudas sobre la edad y la salud también marcaron el debate político durante el ciclo electoral de 2024, especialmente en torno al entonces presidente Joe Biden, tras un debate ampliamente criticado que derivó en llamados para que abandonara su candidatura a la reelección.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado que Trump “no tiene nada que ocultar” y lo calificó como “el presidente más transparente y abierto de la historia”, en contraste con Biden, a quien acusó de haberse ocultado de la prensa y de haber minimizado su deterioro físico y mental.

“Los médicos del presidente y la Casa Blanca siempre han sostenido que el presidente recibió imágenes avanzadas”, afirmó Leavitt.

