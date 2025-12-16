Angelina Jolie muestra por primera vez las cicatrices de su mastectomía preventiva

La actriz Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de la doble mastectomía preventiva a la que se sometió hace más de 10 años. Jolie protagonizó la portada de la revista TIME France y decidió abordar un tema que es sumamente importante en su vida: la salud mamaria.

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que quiero. Y siempre me conmueve ver a otras mujeres compartir las suyas. Quiero unirme a ellas”, ha dicho en el primer número de Time Francia. La actriz y activista posó en la portada de la revista mostrando sutilmente la cicatriz que dejó la cirugía en su pecho.

Durante una conversación con TIME France, la ganadora del Oscar habló abiertamente sobre la importancia de que la mujeres tomen decisiones informadas con respecto a su salud.

“Las decisiones sobre la salud deben ser personales, y las mujeres deben contar con la información y el apoyo necesarios para tomarlas“, defiende Angelina.

En 2013 Angelina Jolié tomó la difícil decisión de someterse a una doble mastectomía preventiva. Esta radical decisión se dio luego de que fue diagnosticada con un gen que aumentaba exponencialmente sus posibilidades de contraer cáncer. Además, la familia de la famosa actriz se ha visto golpeada por esta dura enfermedad. Su abuela y su madre murieron a causa del cáncer de mama. Es por esta razón que la actriz decidió someterse a la cirugía y reducir las probabilidades de padecer esta enfermedad. El anuncio lo hizo la propia Jolie en un artículo que escribió para ‘The New York Times’, titulado ‘Mi decisión médica’ en 2013. Luego se sometió a otra cirugía para retirar sus ovarios y las trompas de falopio.

En la conversación con la revista Angelina Jolie explica que la lucha de su madre contra el cáncer la inspiró a trabajar en su más reciente proyecto. La nueva película de Angelina Jolie se llama Couture, la historia dde una directora de cine que es diagnosticada con cáncer de mama durante el rodaje de su película.

“Mi madre estuvo enferma durante años. Una noche, cuando le preguntaban sobre su quimioterapia, se emocionó mucho y me dijo que habría preferido hablar de otra cosa; sentía que la enfermedad se estaba convirtiendo en su identidad (…) Fue esta perspectiva luminosa la que me conmovió y me hizo querer interpretar este papel”, cuenta la actriz.

