Consejos esenciales para maximizar tus deducciones fiscales y reembolsos

Con la entrada en vigor de la Ley One Big Beautiful Bill (OBBB) de Donald Trump, los contribuyentes estadounidenses están ante una gran oportunidad para maximizar sus reembolsos para afrontar esta temporada de declaraciones de manera óptima. Para ello, deben atender temas clave, como ajustes de retenciones y créditos fiscales, así como ajustar correctamente las retenciones salariales y contribuir a sus cuentas de ahorro para la jubilación o salud.

Para maximizar tu reembolso de impuestos, es importante comprender cómo funcionan estas deducciones fiscales, ya que, si reportas suficientes gastos, la deducción detallada podría permitirte ahorrar más que la deducción estándar, aunque también hay normas estrictas sobre las deducciones detalladas.

¿Cuáles son los créditos fiscales elegibles?

Los créditos comunes incluyen:

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) : Un crédito reembolsable para trabajadores de ingresos bajos a moderados

: Un crédito reembolsable para trabajadores de ingresos bajos a moderados Crédito Tributario por Hijos y por el Cuidado de Hijos y Dependientes

Créditos educativos como el American Opportunity Tax Credit (AOTC) o el Lifetime Learning Credit (LLC)

como el American Opportunity Tax Credit (AOTC) o el Lifetime Learning Credit (LLC) Créditos por eficiencia energética para mejoras en el hogar o vehículos eléctricos

Estas son algunas estrategias clave para maximizar tus reembolsos

Conoce las diferentes deducciones detalladas y cómo puedes maximizar tus deducciones:

La Ley OBBB aplica una extensión permanente de los recortes de impuestos de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, incluyendo:

El aumento del límite deducible de impuestos estatales y locales, impuestos sobre las ventas y sobre la propiedad (SALT),

impuestos sobre las ventas y sobre la propiedad (SALT), Recortes a los créditos energéticos aprobados bajo la Ley de Reducción de la Inflación,

aprobados bajo la Ley de Reducción de la Inflación, Cambios en los impuestos sobre las propinas y las horas extras para ciertos trabajadores,

para ciertos trabajadores, Reformas de Medicaid , y

, y Aumento del límite de la deuda y reformas de las Becas Pell y los préstamos estudiantiles

Maximiza tus deducciones

Puedes deducir muchos gastos diarios en tu declaración de impuestos, lo que te ahorrará mucho dinero al momento de presentar la declaración. Sin embargo, a menos que tengas una gran cantidad de gastos que califiquen para deducir, es mejor aplicar la deducción estándar, como hace la mayoría de los contribuyentes.

Además, como tienes la opción de elegir cada año si desea aplicar la deducción estándar o no, una planificación fiscal cuidadosa te dará una mejor guía para maximizar tus deducciones en los años que detallas.

Categoriza tus deducciones

En caso de que desees aplicar deducciones detalladas, debes considerar que solo aplican para ciertos gastos, divididos en las siguientes categorías, aprobadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés):

Gastos médicos y dentales

Impuestos deducibles

Intereses y puntos de la hipoteca de vivienda

Interés de inversión

Contribuciones caritativas

Ciertas pérdidas por accidentes y robos

Pérdidas de juego en la medida de las ganancias de juego

También debes considerar que estos gastos deben superar varios umbrales o cumplen con ciertas condiciones para poder detallarse. Por ejemplo, sus gastos médicos y dentales solo son deducibles si superan el 7.5% de tu ingreso bruto ajustado (AGI).

Por ello, mantener una lista de verificación de las deducciones permitidas para que puedas aprovechar los gastos que se pueden deducir. Es fundamental llevar un registro organizado de recibos, facturas y estados de cuenta durante todo el año para asegurarse de reclamar todas las deducciones y créditos aplicables.

Aplica deducciones en grupo

Agrupar tus deducciones también puede ayudarte a maximizar el valor que obtienes por ellas, especialmente en categorías en las que podrías tener complicaciones para superar el umbral mínimo.

Por ejemplo, si no alcanzas a lograr el límite mínimo para deducir tus gastos médicos anuales puedes trasladar cualquiera de esos gastos regulares al año siguiente y lograr que una parte de esos gastos podría ser deducible.

Comprueba tus gastos si vas a detallar deducciones

Si planea detallar sus gastos, conviene generar la mayor cantidad posible de gastos en categorías deducibles para obtener el máximo beneficio. Si bien no es recomendable gastar solo para obtener una deducción, es un buen momento para realizar ciertas compras que podrían servirte y habías tenido suspendidas para un mejor momento. Si gastas inteligentemente, obtendrás más provecho por tus deducciones si gasta ese dinero en un año en el que ya superaste el umbral de deducción médica.

Sigue una lista de verificación

Si realiza ciertas deducciones cada año, puedes pasar por alto otras opciones disponibles. Contar con una lista de deducciones puedes identificar gastos puntuales y cotidianos que realmente puede deducir. Por ejemplo tus pérdidas por juego o tus contribuciones a la caridad, incluido tu kilometraje y gastos de viaje hacia y desde una organización caritativa.

Maximizar las contribuciones a cuentas de ahorro con ventajas fiscales

Las contribuciones a cuentas de jubilación tradicionales: IRA tradicional o 401(k), son deducibles de impuestos, lo que reduce el ingreso imponible del año Las contribuciones a una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) también son deducibles y pueden usarse para gastos médicos calificados.

Ajustar las retenciones (Formulario W-4)

Si buscas específicamente un reembolso mayor, puedes aumentar la cantidad de impuestos retenidos de cada cheque de pago mediante el Estimador de Retenciones del IRS y enviando un nuevo Formulario W-4 a tu empleador. Esto resulta en más “impuestos pagados por adelantado” durante el año.

Considera solicitar ayuda profesional

Un profesional de impuestos puede ayudar a identificar todas las deducciones y créditos elegibles, especialmente en situaciones fiscales complejas.

Presentar la declaración de impuestos a tiempo y electrónicamente

Presentar los impuestos con anticipación puede ayudar a evitar errores y a recibir el reembolso más rápidamente. El depósito directo es la forma más rápida de recibir el dinero.

