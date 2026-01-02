Maduro dice a Trump que está listo para un acuerdo contra el narcotráfico y le ofrece petróleo

Nicolás Maduro aseguró que está listo para acordar con Estados Unidos “un combate” contra el narcotráfico, en un llamado que hace al presidente Donald Trump en medio del despliegue militar contra el tráfico de droga en el Caribe.

“Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, dijo el dirigente en una entrevista con el periodista de izquierda Ignacio Ramonet.

“Si quieren petróleo de Venezuela, está lista para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico también aquí está Venezuela”, añadió.

Maduro culpó a Colombia del narcotráfico en Venezuela

Maduro dijo que su país tiene un “modelo perfecto” de combate al narcotráfico y volvió a señalar que la cocaína que circula en la región proviene de su vecina Colombia.

“Nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano. No de hoy, de décadas. Y hemos logrado, con nuestro modelo, controlar el impacto que el narcotráfico colombiano tuvo en Venezuela en tiempos pasados”, sostuvo.

Añadió que su régimen destina miles de millones de “recursos” para tener seguridad en los más de 2,200 kilómetros de frontera con Colombia.

“Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”, añadió el mandatario destacando que las 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico que su país destruyó este año provenían del país vecino.

Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para combatir el narcotráfico, pero el chavismo de Venezuela denuncia que se trata de un pretexto para buscar un cambio de régimen.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio de Trump de bloquear a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

El presidente estadounidense además anunció el viernes pasado un ataque contra una “gran instalación” en un muelle, pero no precisó si se produjo dentro de territorio venezolano.

