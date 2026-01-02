Manelyk González y Luca Onestini desatan rumores de romance 

Manelyk González, creadora mexicana de contenido, publicó en su cuenta en Instagram unas fotos que han alborotado internet, pues aparece junto a Luca Onestini, DJ que conoció en La Casa de los Famosos All-Stars.

Luego de que se separara de Caramelo, ganador de esa temporada del reality show, la ex Acapulco Shore se mostró muy cercana con el italiano y por ende se han generado una gran cantidad de mensajes.

El reencuentro entre ambos jugadores de realities show ocurrió el 31 de diciembre. La mexicana escribió esta publicación. “Por un nuevo comienzo. 2026. Happy Birthday”, dijo Manelyk para felicitar a Luca por su cumpleaños.

Los usuarios en redes sociales han reaccionado con cientos de mensajes a estas imágenes. “Ellos siempre tuvieron química en la casa y se notaba full… si no hubiera sido porque Dania se le pegó a Luca… Mane y él hubieran hecho superdupla en el reality. Qué bueno que sigan siendo amigos”, “Pues ellos desde el día uno de la casa se llevaron súper bien, ahora que los dos están solteros y ya pasó casi un año de que terminó la casa es normal que como personas maduras retomen su amistad”.

Otras personas escribieron: “Lo que sí es que mi nena empezó el año haciendo lo que le encanta hacer ver el mundo arder”.

Aunque han pasado varios meses desde que terminó La Casa de los Famosos All-Stars el furor que dejó esta competencia es más que evidente, al punto que el público sigue atento a muchos de los personajes que participaron en este programa y, sobre todo, si surge algún romance entre algunos de ellos.

