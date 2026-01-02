Residencia oficial de los príncipes de Gales fue invadida por un intruso antes de Navidad

Poco antes de Noche Buena, un hombre de 39 años logró entrar a la residencia oficial de los príncipes de Gales en Londres, Inglaterra. Lo más curioso del caso es que no solo entró una vez, sino dos veces.

Según informa ‘The Sun’, el hombre identificado como Derek Egan entró a la propiedad por primera vez el 21 de diciembre, pero fue capturado en los jardines de la residencia por la policía.

Egan salió de cárcel bajo fianza y el 23 de diciembre volvió a saltar una valla y entró al Palacio de Kensington. Nuevamente, fue arrestado por la Policía Metropolitana Real y del Comando de Protección Especializada y sigue en la cárcel mientras es investigado.

‘The Sun’ habló del caso con Dai Davies, exjefe de la división de Protección Real y Especializada de la Policía Metropolitana, y dijo: “El hecho de que haya repetido el delito después de haber sido puesto en libertad bajo fianza, dada la naturaleza del mismo, es un serio motivo de preocupación”.

Se dice que el hombre entró con una mochila pesada, aunque por ahora no se han dado detalles sobre lo que había dentro y tampoco se sabe cuáles eran sus intenciones al entrar a la propiedad.

Hay que recordar que el Palacio de Kensington es la residencia oficial de Kate Middleton y del príncipe William, aunque solo la usan como oficina y como hogar en Londres.

Desde este diciembre, los príncipes de Gales viven en Forest Lodge, una mansión georgiana en la que la familia quiere iniciar una nueva vida tras haber superado el cáncer de Kate.

Según fuentes relacionadas con la familia real, Kate y William han estado financiando esta mudanza con su propio dinero, aunque sí ha sido polémico porque tuvieron que desalojar algunas casas cercanas y eso generó descontento entre los vecinos.

