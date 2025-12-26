Kate Middleton está planificando la decoración de su hogar para enero

En agosto de este año se informó que Kate Middleton y el príncipe William iban a mudarse a una nueva residencia en Reino Unido. Esta decisión la tomaron luego de que la princesa de Gales pasara un fuerte tratamiento contra el cáncer.

La mudanza la concretaron en diciembre, por lo que la decoración que ahora resalta en la nueva vivienda es la navideña. Sin embargo, Middleton ya está muy emocionada por poder decorar la residencia para el resto del año.

La emoción por la decoración no es solo algo superficial, sino que el proyecto incluye hacer el sitio mucho más cómodo para sus tres hijos y lograr que también se sienta como un espacio sano y agradable para todos.

La especialista en la familia real, Amanda Foreman, dijo a ‘People’: “Están mostrando un estilo de vida diferente, muy centrado en sus hijos”.

Los príncipes de Gales vivieron durante años en Adelaide Cottage, pero ahora se han trasladado a Forest Lodge en Windsor Great Park, la cual está valorada en $21 millones de dólares.

Se dice que toda esta mudanza y las reformas en el sitio están siendo financiadas por ellos mismos. En su momento, la BBC dijo: “Ninguna obra que se realice en Forest Lodge provendrá de la Subvención Soberana, que financia a la monarquía. El Príncipe y la Princesa de Gales financian la mudanza con fondos privados y pagarán un alquiler de mercado por la propiedad”.

Se tiene que resaltar que la mudanza de los príncipes de Gales no solo implica el traslado de sus pertenencias o una nueva decoración, sino que también tuvieron que evaluar el perímetro e incluso reforzar la seguridad. Además, para ofrecer privacidad en el sitio se plantaron nuevos árboles y setos alrededor del lugar.

Su llegada a la comunidad también generó algunos descontentos entre los vecinos, pues algunas propiedades tuvieron que ser desalojadas.

