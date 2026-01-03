Alicia Machado celebra bailando tambor la captura de Maduro en Venezuela

Alicia Machado, actriz venezolana, celebró la captura de Nicolás Maduro en un operativo encabezado por las autoridades estadounidenses.

En su cuenta en Instagram, la ganadora de la primera temporada del reality show La Casa de los Famosos se mostró feliz por la salida del político venezolano, a quien investigan por cargos relacionados con el narcotráfico de drogas.

Para acompañar la publicación, la Miss Universo 1996 dijo: “¡Viva Venezuela mi patria querida! El gran principio del fin. Dios con nosotros quien en contra”.

Durante años, la artista se ha mostrado a favor de un cambio en Venezuela, país que ha estado sumido en una dura crisis durante años, primero bajo el gobierno de Hugo Chávez y más reciente con la gestión de su sucesor, Nicolás Maduro.

Varios usuarios reaccionaron a esta publicación de Alicia Machado con mensajes como: “Increíble que ya sea un hecho, amor. Me hace muy feliz verte feliz. Anoche lo hablamos y esta madrugada ya era una realidad”, “Te amo, mi Ali”, “Feliz por ti y por todos los venezolanos”.

Otros afirmaron: “El día más esperado, reina. No hay maduro que no se pudra. Qué viva la libertad, la democracia y las arepas”.

La captura de Nicolás Maduro consistió en un megaoperativo que ordenó Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El republicano tuvo como objetivo lograr la detención del chavista, a quien acusan de cargos relacionados con el narcoterrorismo, al igual que a su esposa, la política Cilia Flores.

En la noche de este 3 de diciembre, luego de toda la operación realizada, Maduro llegó a Nueva York a bordo del avión militar Boeing, fuertemente custodiado por las autoridades, quienes luego lo trasladaron en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn.

