Antigua mansión de Ricky Martin se vendió por $35 millones de dólares

El año nuevo ha comenzado con el cierre de la venta de una mansión en Hidden Hills, California, que perteneció durante años a Ricky Martin. La venta de la propiedad se cerró por $35 millones de dólares, una cifra mucho más baja de lo que se esperaba recibir inicialmente por el sitio.

Esta propiedad había entrado al mercado de bienes raíces en septiembre de este año por $49.9 millones de dólares, aunque esta no era la primera vez que estaba disponible. Sus vendedores esperaban recibir originalmente $75 millones de dólares, y terminaron recibiendo mucho menos.

Martin fue dueño de esta propiedad entre 2004 hasta el 2006. Cuando la vendió recibió $15 millones de dólares. Además de su relación con el cantante puertorriqueño, la casa también perteneció en el pasado al actor Michael Caine y a la familia de la actriz Doris Day.

Por ahora no se conoce la identidad del nuevo comprador, lo que sí es seguro es que podrá disfrutar de una casa principal de seis dormitorios, 12 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La venta de la propiedad estuvo a cargo del agente de bienes raíces Carl Gambino y en su listado disponible en Compass ya está marcada como vendida. En esa misma página web dice que el interior de la casa “está cuidadosamente diseñada para una cómoda vida familiar”.

Gambino también hizo atractiva esta propiedad escribiendo: “Ubicada tras altos portones y con acceso a través de un largo camino sinuoso y arbolado, la propiedad se despliega en un amplio aparcamiento con capacidad para más de 20 vehículos. El terreno incluye una lujosa residencia principal, casa de huéspedes, cancha de tenis, área de juegos infantiles independiente y una caseta de seguridad”.

Además de las comodidades de interior, el nuevo dueño tendrá a disposición áreas verdes, terraza, piscina, área de spa y otras áreas ideales para disfrutar al aire libre y compartir con amigos.

