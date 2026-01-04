Chelsea empata sobre la hora con gol de Enzo Fernández y aleja al City del liderato de la Premier League

Un gol de Enzo Fernández en el minuto 94 rescató al Chelsea en el Etihad Stadium y dejó al Manchester City sin un triunfo clave en la lucha por el título, al firmar un empate 1-1 que aleja al equipo de Pep Guardiola a seis puntos del liderato del Arsenal.

El conjunto londinense igualó cuando el partido parecía sentenciado. Una proyección de Malo Gusto por la banda derecha terminó en un triple intento de Enzo Fernández dentro del área: el argentino falló en el primer remate, se encontró con la respuesta de Gianluigi Donnarumma en el segundo y empujó el tercero a la red, desatando la celebración del banquillo visitante, dirigido de forma interina por Calum McFarlane tras la salida de Enzo Maresca en el arranque de 2026.

El tanto supuso un golpe inesperado para el City, que encadenó su segundo tropiezo consecutivo y vio cómo se ampliaba la distancia respecto al Arsenal, líder de la Premier League.

Durante gran parte del primer tiempo, el dominio fue local. El Chelsea sostuvo el empate inicial hasta el tramo final de la primera mitad, cuando Tijani Reijnders rompió el cero con una acción individual de alto nivel. El centrocampista, fichado por 55 millones de euros antes del Mundial de Clubes, controló dentro del área, se perfiló con la derecha y definió con la izquierda ante Benoît Badiashile para firmar el 1-0 en el minuto 42.

Antes del gol, el City ya había avisado con dos remates de Erling Haaland entre los minutos 37 y 38: uno fue detenido por el portero Jorgensen, reemplazante del lesionado Robert Sánchez, y el otro se estrelló en el poste.

La segunda mitad fue distinta. El Chelsea ajustó líneas y ganó presencia ofensiva, pese a la salida de Estevao y el ingreso de Andrey Santos. Pedro Neto tuvo una ocasión clara con un disparo alto que anticipó las dificultades del City para sostener el control del partido.

El equipo de Guardiola perdió además a Josko Gvardiol por lesión, lo que debilitó su estructura defensiva. Con el paso de los minutos, el Chelsea adelantó la presión y encontró espacios, mientras el City no logró sentenciar el encuentro pese a los intentos de Haaland.

La entrada de Liam Delap dio mayor energía al ataque visitante. El delantero generó peligro constante y obligó a Donnarumma a intervenir con un remate a la media vuelta cerca del minuto 70, en una señal clara de que el empate era posible.

Cuando el City intentaba asegurar la victoria, llegó el desenlace. En tiempo añadido, Malo Gusto desbordó por la derecha y Enzo Fernández apareció en el área para marcar el empate definitivo, sellando un resultado que dejó sensación de oportunidad perdida para el conjunto celeste.

