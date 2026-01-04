Rodner Figueroa envía mensaje luego de la captura de Maduro: ‘Finalmente se hará justicia’

Una de las reacciones que se vio luego de la captura de Nicolás Maduro fue la de Rodner Figueroa, presentador de televisión, quien celebró que el político venezolano haya sido capturado por los Estados Unidos en un operativo en Caracas este 3 de diciembre.

En su mensaje, el periodista consideró que este es un momento histórico para su país, debido a la crisis que Maduro generó durante años por sus decisiones como mandatario.

“Finalmente se hará justicia. Gracias señor presidente Donald Trump por mantener su palabra y por hacer grande a Venezuela en un futuro cercano. Ahora es el momento de transitar y propiamente dicha en libertad, democracia, justicia social y paz para todos los venezolanos. Todos los muertos, presos políticos y las víctimas del régimen de Nicolás Maduro hoy celebran la captura del dictador”, escribió Rodner Figueroa.

Su publicación obtuvo cientos de reacciones por parte de los usuarios en redes sociales, quienes también festejaron que hayan detenido a Maduro.

“Muchas felicidades, Rodner. Estoy feliz por ustedes, viva Venezuela libre”, “Soy cubana, pero crecí en Venezuela. Siempre la llevo en mi corazón. Hoy más que feliz y celebrando con todos los venezolanos”, “Dios bendiga a Venezuela”, “Que se haga justicia”, escribieron algunos seguidores del venezolano.

El operativo Resolución Absoluta, ordenado por Donald Trump, resultó con la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a los Estados Unidos y se espera que este lunes declaren ante la justicia de Nueva York, en donde fueron imputados por delitos vinculados al narcotráfico.

Una serie de artistas venezolanos se han sumado a la ola de mensajes a favor de la captura de Maduro.

