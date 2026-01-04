Tommy Lee Jones rompe el silencio tras la muerte de su hija Victoria

Luego de la muerte de su hija Victoria Jones, el actor Tommy Lee Jones y sus seres queridos decidieron pronunciarse públicamente por primera vez.

A través de un comunicado difundido por la revista People, la familia de la actriz expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto a su intimidad en este momento.

“Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias“, manifestaron.

Victoria Kafka Jones fue hallada sin vida a los 34 años en la habitación de un hotel de lujo de San Francisco durante la madrugada del Año Nuevo. Según informaron el Departamento de Bomberos y la Policía de San Francisco, los equipos de emergencia se desplazaron al hotel Fairmont San Francisco, ubicado en la cima de Nob Hill, tras recibir un aviso por una “emergencia médica” poco antes de las tres de la mañana del 1 de enero.

Cuando llegaron al lugar, los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de una mujer que, horas después, fue identificada por la Oficina del Forense como Victoria Jones, hija del actor ganador del Óscar y de su exesposa Kimberlea Cloughley.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y hasta ahora, no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte, aunque apuntan a un posible episodio relacionado con el consumo de drogas a partir del audio de la llamada de emergencias, en la que se habla de un “código 3 por sobredosis”.

Por su parte, la administración del hotel Fairmont emitió un comunicado en el que se declaró “profundamente apenada” por lo sucedido, expresa sus condolencias a la familia y afirma que el establecimiento está “cooperando activamente” con la policía dentro de la investigación en curso.

