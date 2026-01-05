Delcy Rodríguez figura en la lista de los sancionados por la Unión Europea

Unión Europea (UE) mantiene vigente la prohibición de viajar y la congelación de activos contra la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, una medida que forma parte de un listado que incluye actualmente a 69 ciudadanos venezolanos vinculados a la administración de Nicolás Maduro.

El pasado 15 de diciembre, los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron prorrogar estas sanciones por un año adicional, fijando su vencimiento el 10 de enero de 2027, así lo informó la agencia EFE.

La decisión responde a las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″, de acuerdo con el Consejo.

Alcance de las restricciones económicas y movilidad

El sistema de sanciones prohíbe a los señalados entrar en territorio comunitario y ordena la congelación de sus bienes. Asimismo, el marco legal impide que se les faciliten fondos o recursos financieros de forma directa o indirecta.

Además de Delcy Rodríguez, figuran en la lista funcionarios como el ministro de Interior, Diosdado Cabello; el Fiscal General, Tarek William Saab; la expresidenta del CNE, Tibisay Lucena (fallecida); y el excomandante Antonio José Benavides Torres.

Resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo

Delcy Rodríguez, así como otros diez colaboradores del Gobierno venezolano presentaron recursos ante la justicia europea para revertir estas medidas. Sin embargo, el 14 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó la demanda de Rodríguez al considerar que su actuación socavó la democracia en el país.

En ese mismo proceso, la corte aceptó únicamente el recurso de Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo, tras considerar que su inclusión inicial no estuvo suficientemente fundada.

La Unión Europea ha señalado de forma reiterada que la aplicación de estas medidas busca un cambio en la situación política interna. Según ha manifestado el organismo, el objetivo final de las sanciones es “apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela”.

