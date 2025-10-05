El príncipe William habla sobre su hermano Harry en una inusual declaración

El príncipe William se refirió a su hermano Harry, con quien está distanciado desde hace varios años luego de que el hijo menor del Rey decidió renunciar a sus obligaciones en la monarquía británica.

El hijo de la fallecida princesa Diana de Gales fue entrevistado en la serie de viajes de Eugene Levy en Apple TV+, The Reluctant Traveler. En un avance de la entrevista, William mencionó de manera inusual la infancia que compartió con Harry y lo que no le gustaría que vivieran sus hijos.

William se refirió a su futuro rol como rey de Inglaterra y confiesa que este trabajo no le quita el sueño aunque tiene claro qué tipo de monarca quiere ser.

“Creo que puedo decir con seguridad que el cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. No un cambio radical, pero sí uno que creo que debe ocurrir”, dijo en la entrevista. En ese orden de ideas mencionó a su hermano Harry, con quien se dice que tiene una relación tensa y distante. William aseguró que no desea volver a prácticas del pasado en las que creció junto a su hermano.

“Espero que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado, en las que Harry y yo tuvimos que crecer, y haré todo lo que pueda para asegurarme de que no retrocedamos en esa situación”, reconoció William.

William dejó claro que su prioridad es su familia y explicó cómo el turbulento matrimonio de sus padres influyó en su manera de criar a sus tres hijos príncipe George, la princesa Charlotte, de 10 años, y el príncipe Louis, de 7.

Eugene Levy le preguntó al príncipe sobre sus deseos de que sus hijos vivan una infancia relativamente normal. Fue entonces cuando William se refirió al fallido matrimonio de sus padres.

“Creo que es realmente importante crear esa atmósfera en el hogar. Debe haber calidez, una sensación de seguridad y amor. Todo eso tiene que estar presente, y ciertamente fue parte de mi infancia. Mis padres se divorciaron cuando tenía 8 años, así que eso duró un corto período de tiempo”, dijo el príncipe y futuro rey.

El príncipe reconoció que no quiere repetir los errores de sus padres ya que sabe lo que el “drama y el estrés” pueden causar en los niños. “Tomas esas experiencias, aprendes de ellas y tratas de no repetir los mismos errores que cometieron tus padres. Creo que todos intentamos hacer eso. Solo quiero lo mejor para mis hijos, pero sé que el drama y el estrés cuando eres pequeño pueden afectarte profundamente al crecer”.

