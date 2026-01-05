Laura Zapata le responde a quienes la critican por exceso de filtros en sus fotos

La actriz mexicana Laura Zapata respondió a quienes la critican por el uso de filtros en las fotos que sube a sus redes sociales.

En entrevista con el programa Hoy, comentó: “Para eso los hicieron, para usarlos. Que critiquen las feas o las pobres, que no tienen dinero para pagarse ese tipo de filtros, ¿estás de acuerdo? Entonces, si te critica una fea, pues no vale”.

A la famosa le preguntaron si estaría dispuesta a estar en una casa de asilo durante parte de su vejez y contestó: “No, no me he puesto a pensar todavía. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Vamos a ver, sobre la marcha vamos viendo eso, pero bueno, de alguna manera mis hijos han vivido conmigo todo este proceso con mi abuela y confío en que mis hijos serán prudentes, serán cariñosos, porque las personas hacen lo que ven”.

Laura Zapata también aseguró que en estos momentos está en una etapa de felicidad y plenitud, gracias a que cuida su salud interna y externa.

“Estoy muy contenta conmigo misma, estoy muy feliz. No necesito nada más para ser yo, para estar en mi centro, he aprendido muchas cosas muy interesantes y las pongo en marcha y eso me encanta”, destacó.

Este tema ha generado debates en las redes sociales, algunos para apoyarla y otros para rechazar que abuse del uso de filtros. “Si no usara filtros, la criticarían por el paso del tiempo. Entonces, suena cliché, pero haz lo que tú quieras en tus redes, siempre y cuando no dañes a nadie, la gente va a criticar igual”, “Que tristeza con esa señora lleva el carácter de sus personajes a la vida real. Bueno, tiene que mantenerse vigente aunque sea hablando tonterías”.

Sigue leyendo:

· Lili Estefan responde a las declaraciones de Alfredo Adame sobre Laura Zapata

· Laura Zapata lanza polémicos comentarios sobre salud de Yolanda Andrade

· Laura Zapata habla sobre su trayectoria y el conflicto con Yolanda Andrade