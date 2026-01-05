Pentágono confirma que casi 200 militares estadounidenses participaron en la captura de Maduro en Caracas

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, proporcionó nuevos detalles sobre la operación militar en Caracas, Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Durante un discurso en Newport News, Virginia, señaló que casi 200 efectivos fueron desplegados en el centro de la capital venezolana para ejecutar la redada.

“Alrededor de 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas y capturaron a un individuo acusado y buscado por la justicia estadounidense, todo sin que se registrara la muerte de ningún estadounidense”, declaró Hegseth ante una audiencia de marineros y constructores navales.

No quedó claro si la cifra mencionada hacía referencia solo a las fuerzas que operaron en el terreno de Caracas o si también incluía a los militares que coordinaron el vuelo de los más de 150 aviones que participaron en la operación.

Los funcionarios del Pentágono, por su parte, no ofrecieron más detalles ni confirmaron la cifra exacta de efectivos involucrados en la redada. Esta operación fue parte de los esfuerzos de Estados Unidos para capturar al líder venezolano, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo.

Maduro compareció ante la corte de Nueva York

Mientras tanto, Nicolás Maduro se declaró “no culpable” durante su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde lo acusaron de conspiración para cometer narcoterrorismo y de dirigir una red de tráfico de cocaína.

Durante la audiencia, el exlíder chavista se presentó como “un hombre inocente” y se refirió a su captura como un “secuestro” llevado a cabo por fuerzas militares extranjeras, acusando una violación de su soberanía.

El Secretario de Defensa también destacó que la operación en Caracas se llevó a cabo de forma cuidadosa, sin bajas entre las fuerzas estadounidenses, lo que refleja la precisión y profesionalismo de la misión.

