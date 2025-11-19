Paris Jackson, hija de Michael Jackson, demanda a los albaceas del patrimonio de su padre

París Jackson, hija del legendario cantante Michael Jackson, demandó nuevamente a los albaceas de la fortuna de su padre y los acusó de enriquecimiento ilícito durante la administración del patrimonio.

En la demanda citada por medios como People y Daily Mail, Paris Jackson señala que los albaceas John Branca y John McClain no han invertido “enormes sumas de dinero” del patrimonio de Michael Jackson, el cual manejan desde su fallecimiento en 2009.

A Paris Jackson le preocupa que Branca y McClain utilicen el patrimonio de 464 millones de dólares de su padre para enriquecerse. “A Paris le preocupa cada vez más que la herencia se haya convertido en el vehículo para que John Branca se enriquezca y se engrandezca, en lugar de servir a los mejores intereses de los beneficiarios y preservar firmemente el legado de su padre”, señala el documento legal.

En la demanda, Paris Jackson asegura que los albaceas recibieron más de 10 millones de dólares en 2021, lo que representa “más del doble de la cantidad distribuida a cualquier beneficiario de la asignación familiar”.

Hasta 2021 las ganancias de los albaceas ascendió a 148,2 millones de dólares, superando enormemente cualquier suma entregada a los herederos,

Los abogados de Branca y McClain respondieron a la demanda de Paris Jackson calificandolo como “un intento desesperado” de los abogados para protegerse.

“Este es otro intento desacertado de los abogados de Paris Jackson por protegerse. Lo cierto es que perdieron su último caso contra el patrimonio y se les ordenó pagar los gastos legales del mismo. El patrimonio se ocupa adecuadamente de todos los beneficiarios. Este es un débil intento de cambiar la narrativa de su derrota”, afirmó a People una fuente cercana al patrimonio de Jackson.

El pasado 9 de octubre los albaceas aseguraron ante el Tribunal Superior de California señalando que Paris Jackson “ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares del patrimonio en beneficios”, según citó entonces E! News. Michael Jackson tenía una deuda de más de 500 millones de dólares al momento de su muerte.

