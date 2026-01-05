¿Quién es Barry Pollack, el abogado que defenderá a Maduro en EE.UU.?

El exlíder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ha reclutado a uno de los abogados más renombrados de Estados Unidos para enfrentar los cargos federales que se le imputan en Nueva York: Barry J. Pollack, un penalista con más de tres décadas de experiencia en litigios de alto perfil y complejidad.

Pollack se presentó este lunes ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo formulados por el Gobierno de Estados Unidos.

En esta primera audiencia, el letrado adelantó que no solicitará por ahora la libertad bajo fianza de su cliente, pero sí puso en duda la legalidad de su captura.

Según expuso ante la corte, la detención de Maduro fue una “abducción militar” que, a su juicio, viola principios básicos del derecho internacional.

El abogado sostuvo que su defendido, al tratarse del “jefe de un Estado soberano”, tendría derecho a ciertos privilegios legales, un argumento que anticipa el tono de la estrategia que desplegará en el proceso.

Alto perfil

Pollack no es un abogado desconocido en causas de alto perfil.

Su nombre ganó notoriedad internacional por haber encabezado la defensa de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en el caso de espionaje que durante años enfrentó a Estados Unidos con el activista australiano y que terminó con un acuerdo de culpabilidad que le permitió recuperar la libertad.

En su trayectoria también figuran otros procesos complejos, como la exoneración de un exejecutivo de Enron tras el escándalo financiero que sacudió a la empresa, así como el caso de Martin Tankleff, condenado erróneamente por el asesinato de sus padres cuando era adolescente y posteriormente liberado.

Con más de tres décadas de experiencia, Pollack ha construido su carrera en la defensa penal de casos vinculados a corrupción, delitos financieros, crimen organizado y seguridad nacional, y ha ocupado cargos de liderazgo dentro de asociaciones de abogados defensores en Estados Unidos.

Mientras Pollack encabeza la defensa del exlíder del régimen, Cilia Flores, acusada de colaborar en los delitos imputados, cuenta con un equipo legal distinto. Su abogado es Mark Donnelly, un exfiscal con más de una década de experiencia en el Departamento de Justicia y en tribunales estatales de Texas.

Con información de EFE.

