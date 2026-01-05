Raúl de Molina habla en El Gordo y la Flaca de la captura de Nicolás Maduro

Raúl de Molina, presentador del programa El Gordo y la Flaca, habló de la captura de Nicolás Maduro, quien se presentó este lunes ante la justicia en Nueva York por cargos de narcotráfico en su contra.

Este momento histórico ha traído reacciones en todo el mundo y el cubano-estadounidense no dudó en sumarse a la ola de opiniones en torno al tema.

“Creo que es un cambio que necesitaba Venezuela por muchos años y como saben, Maduro no había ganado las últimas elecciones sino que decían que se había robado las últimas elecciones y ya llevaba demasiado tiempo en el poder”, dijo.

Clarissa Molina también intervino y explicó que quien no se alegre por la captura de Maduro es porque tiene corazón de acero, ya que al venezolano lo señalan de generar una crisis histórica en su país, que dividió familias por la migración de millones de ciudadanos.

Luego de esto, Raúl de Molina explicó que ha hablado con varios venezolanos y muchos le han dicho que están preocupados porque Delcy Rodríguez fue designada presidenta interina del país. Sin embargo, cree que realmente pasará al menos un mes y luego María Corina Machado asumirá el poder.

“Ojalá que de verdad haya un cambio en Venezuela y esto no se quede así”, afirmó el conductor de TV.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados el pasado 3 de enero en un operativo de los Estados Unidos en Caracas por las acusaciones de liderar el Cartel de los Soles, que según aseguran envió drogas a los Estados Unidos durante años.

Sin embargo, este lunes se declararon no culpables durante su primera audiencia en la ciudad de Nueva York. “Soy el presidente de Venezuela”, aseguró el político de izquierda en su primer encuentro con la justicia de los Estados Unidos.

